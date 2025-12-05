Herediano y Pérez Zeledón tendrán una preocupación más para clasificar a las semifinales del Apertura 2026

Herediano y Pérez Zeledón deben ganar este domingo sí o sí para tratar de aspirar a clasificar a semifinales; el equipo que triunfe del duelo entre ambos podría meterse a la próxima ronda, siempre y cuando Cartaginés derrote a Liberia, pero deben superar otro detalle.

Brumosos ya clasificados optarían por rotación

Es muy probable que los brumosos no utilicen a sus mejores figuras para el choque del domingo ante los pamperos; los blanquiazules ya están clasificados y cuidar algunas fichas pensando en la próxima semana aparece como la alternativa más lógica.

LEA MÁS: La polémica denuncia de Johan Venegas que abre el debate sobre el arbitraje en el fútbol tico

Andrés Carevic ensayó en el 'Chelato' Uclés parte de lo que piensa hacer con Cartaginés ante Olimpia. (Prensa Cartaginés/Club Sport Cartaginés)

Jugadores en riesgo por acumulación de tarjetas

No hablamos solo de un tema de descanso o manejo de cargas, sino que algunos de sus jugadores tienen cuatro tarjetas amarillas y si vieran una más contra los Coyotes se quedarían fuera del primer choque de semifinales.

Tres titulares al filo del reglamento

Luis Flores, Claudio Montero y Everardo Rubio son los que están al filo del reglamento, por lo que la posibilidad más grande es que se los guarden para evitar riesgos y entrar limpios a la segunda fase, pues a partir de allí se limpia el registro de acumulación de tarjetas.

Claudio, otra ficha en la media muy usada por Andrés Carevic, lleva 861 minutos en 16 encuentros, 11 como estelar.

A la lista se le suma Diego Mesén, que fue expulsado ante Alajuelense y estará fuera dos partidos, entonces ya serían cuatro titulares menos que enfrentarían a los aurinegros.

LEA MÁS: Fedefútbol reveló quién golpeó a quién en pleito entre Cartaginés y Alajuelense y estos son los sancionados

Claudio Montero es de los jugadores de Cartaginés con cuatro tarjetas amarillas. (JOHN DURAN/John Durán)

Luis suma 1.452 minutos en 17 partidos disputados, es el jugador brumoso con más actividad en el torneo, por lo que perdería al eje del equipo y su principal hombre de marca en la media.

Rubio, por su parte, suma 1.019 minutos en 13 encuentros, mientras que Mesén lleva 1.320 en 15 juegos, todos como titular, por lo que el centro de la defensa también queda sin sus estelares.

Otros posibles descansos en zona clave

Técnicos como Vladimir Quesada en Saprissa u Óscar Ramírez en Alajuelense, ya clasificados a semis, ya reconocieron públicamente que usarán equipos alternativos y que se guardarán a los jugadores con cuatro tarjetas amarillas.

Los cuatro casos expuestos son los que tienen muy alta probabilidad de que no jueguen, pero habría que tomar en cuenta también a otros estelares que podrían darles descanso, como el portero Briceño, el volante Cristopher Núñez o el atacante Marco Ureña.

LEA MÁS: ¿Hubo falta? Salieron a la luz audios del VAR sobre polémico gol de Alajuelense al Cartaginés

Marco Ureña podría ser de los jugadores que tengan descanso este domingo. (JOHN DURAN/John Durán)

Liberia sí se juega la vida

De esta forma, hay un chance considerable de que los blanquiazules usen un equipo alternativo ante un Liberia que sí se juega su boleto e irá con todo para sacar el punto que necesita.