¿Hubo falta? Salieron a la luz audios del VAR sobre polémico gol de Alajuelense al Cartaginés

Los audios del VAR de la última jornada ya salieron a la luz e incluyen la explicación detrás de la jugada más polémica del duelo entre Cartaginés y Alajuelense, un partido que terminó con reclamos, tensión y hasta un conato de pleito.

El gol que reclamó todo Cartaginés

El VAR explicó por qué validó el gol de Alajuelense pese a la aparente falta previa. (JOHN DURAN/John Durán)

El choque entre brumosos y manudos estuvo cargado de decisiones discutidas, pero la acción que más molestó a la Vieja Metrópoli fue el gol de Alajuelense en tiempo añadido de la primera parte. Los jugadores reclamaron una supuesta falta previa, la cual, según se escucha en los audios, fue analizada por el equipo arbitral.

El VAR explicó que sí hubo falta, pero que no podían intervenir.

“A los 45 más 2 minutos se produce un gol del Alajuelense. En el inicio de la acción, existe una falta del número 25 de Alajuelense sobre el delantero número 19 de cartaginés, que el árbitro decide no sancionar”. Sin embargo, detallaron que esa infracción no podía ser revisada para anular el gol debido a dos elementos considerados clave.

Primero, tras el rechazo de un defensor manudo, el balón fue jugado voluntariamente por un defensa brumoso, quien tenía opciones de realizar otra acción distinta. Segundo, el ataque de Alajuelense posterior a esa jugada no fue directo ni inesperado, por lo que la defensa de Cartaginés tuvo varios instantes para reorganizarse.

Por estos puntos, el VAR determinó que no debía intervenir y ratificó la decisión del árbitro de campo. El gol se mantuvo como válido, generando aún más molestia en el cuadro brumoso, que sostuvo sus reclamos al final del encuentro.

