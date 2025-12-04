Técnico de Xelajú explota contra el árbitro tras perder la final ante Alajuelense

El tercer título de Alajuelense no dejó a muchos contentos, en especial en Guatemala, ya que Amarini Villatoro, entrenador de Xelajú explotó contra el arbitraje en la conferencia de prensa luego del partido, asegurando que el penal con el que los rojinegros anotaron en el tiempo regular, no fue infracción.

“Es increíble, nos duele perder el partido de esa manera, molesta perder así, el camerino tiene mucha rabia”.

“No veía por dónde nos hicieran daño hasta que llegó el famoso penal”, comentó tras caer en la final ante los manudos.

Celso Borges levanta el trofeo que acredita a Liga Deportiva Alajuelense como el tricampeón de la Copa Centroamericana, al imponerse al Xelajú en el estadio Cementos Progreso de Guatemala. (Nuestro Diario/Nuestro Diario)

El técnico fue más allá y aseguró que Alajuelense es un equipo muy grande como para que, según su percepción, le ayuden los árbitros en época de Navidad.

“Estamos en diciembre pero aún no es época de regalos... Si esta jugada se marca habría que marcar 10 penales por partido... El rival de enfrente es una gran institución que no necesitaba de esto”. aseguró el timonel.

“Hay escudos que pesan más en esta competencia, no sé con quién quieren quedar bien, es lamentable de la forma en que se da esta situación que al final quiera o no, es una situación determinante en el juego al final”, dijo Villatoro en conferencia de prensa luego de acabar la final y con un semblante de notorio enojo tras haber caido.

Amarini Villatoro expresó su enojo con el arbitraje luego de perder la final ante Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Los manudos alzaron su tercer título consecutivo de Copa Centroamericana tras empatar a dos en el global y ganar desde el manchón blanco, independientemente de la polémica por la infracción de la falta dentro del área sobre Fernando Piñar que acabó en gol de Ronaldo Cisneros.