Marcel Hernández y Herediano firman un nuevo capítulo en la historia del club florense

Herediano dio a conocer una importante noticia sobre la renovación de Marcel Hernández

Por Yenci Aguilar Arroyo

Herediano dio nuevas noticias sobre la renovación del delantero Marcel Hernández.

Este viernes, el Team informó que, esta semana, el cubano renovó con el bicampeón nacional por año y medio, por lo que estará con los florenses hasta mediados del 2027.

Marcel Hernández Victoria de Honduras 2 - Herediano 4 Partido amistoso Reinauguración del Estadio Ceibeño 12 de julio del 2025 Cortesía: Herediano
Marcel Hernández renovó con Herediano, hasta junio del 2027. Foto: prensa CSH. (La Nación/Cortesía: Herediano)

Renovación de Marcel Hernández

Marcel Hernández llegó al Herediano a mediados del 2024, exactamente en junio.

El caribeño es el actual goleador del Apertura 2025, con 7 tantos.

Herediano enfrentará a Pérez Zeledón este domingo, a las 4 p.m., en el estadio Municipal de Pérez Zeledón.

En este momento, los florenses están fuera de zona de clasificación. Se colocan en el sexto lugar de la tabla, con 23 puntos. Para avanzar, necesitan ganar y que Liberia pierda ante Cartaginés.

