En el Municipal Liberia se disculparon por los cuestionamientos hacia Osael Maroto

En el Municipal Liberia hicieron una serie de aclaraciones, luego de cuestionar el trabajo de Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol.

Recordemos que los aurinegros presentaron una apelación, para solicitar los tres puntos del juego ante el Deportivo Saprissa, el domingo pasado, por la alineación indebida del jugador Johnny Myrie. El recurso fue rechazado por la Unafut el miércoles anterior.

Ante la molestia de los guanacastecos por el resultado de la apelación, el gerente deportivo del club, Hanser Zúñiga dijo a Teletica Deportes:

“Hay alguien detrás de todo esto, que está manejando intereses propios y esto es muy delicado. El señor Osael Maroto viene de un fracaso muy grande, para que no se amarre los pantalones y ponga orden en la Federación.

“Osael Maroto tiene la federación como una pulpería, cuando decía que esto iba a cambiar. Jafet Soto maneja al fútbol de Costa Rica y a Osael Maroto”, afirmó.

En Liberia hicieron una aclaración, por unas declaraciones que se hicieron sobre el caso de Johnny Myrie (centro). José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

La aclaración de Liberia

Esto es lo que informó el equipo guanacasteco:

“La Asociación Deportiva Municipal Liberia reafirma su respeto absoluto hacia la Federación Costarricense de Fútbol, representada por su Presidente, el señor Osael Maroto.

“En el marco de la defensa institucional presentada por nuestro club ante los órganos competentes, se generaron declaraciones que pudieron ser percibidas como faltas de respeto hacia la autoridad federativa. Lamentamos cualquier malestar o incomodidad que esto haya ocasionado.

El Municipal Liberia hizo una aclaración sobre unas declaraciones que dieron sobre el caso de Johnny Myrie. Foto: prensa ML. (Foto: prensa ML. /Foto: prensa ML.)

“Como club hemos reforzado nuestros lineamientos de comunicación y vocería, asegurando que todas nuestras intervenciones públicas se mantengan alineadas con los estándares de respeto, profesionalismo y responsabilidad que caracterizan al Municipal Liberia.

“Continuamos comprometidos con trabajar con disciplina, seriedad y orgullo en representación de Liberia, siempre dentro del marco reglamentario que rige nuestro fútbol”.