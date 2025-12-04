En Liberia realizan seria acusación tras rechazo de Unafut a su apelación y hacen esta advertencia

En el Municipal Liberia no se quedarán de brazos cruzados luego de que la Unafut les rechazó este miércoles el recurso por el que solicitan los tres puntos del partido ante el Saprissa por una presunta alineación indebida del futbolista Johnny Myrie.

Críticas directas a la Unafut por supuesta desigualdad

En el cuadro pampero fueron muy críticos con la Unafut y aseguran que esta no es pareja y que la manera en la que resolvió su caso fue para favorecer intereses de equipos más poderosos, por lo que no aplicó el reglamento de la misma manera que otras ocasiones.

Hancer Zúñiga compara su caso con el de Alajuelense vs San Carlos

Hancer Zúñiga, gerente del cuadro pampero, habló con La Teja y reclamó el porqué casos como la apelación de Alajuelense ante San Carlos sí le quitaron los puntos a los norteños y en el caso de ellos no se hizo si el tema es el mismo.

“Nosotros presentaremos el nuevo recurso, ya que el Comité de Competición no fue competente o no tuvo la personalidad o carácter para aplicar el reglamento tal como lo aplicó en su momento a San Carlos cuando se dio la situación de mala alineación con Víctor Abelenda, que había sido sancionado en liga menor y el reglamento no ha cambiado ha hoy”.

“Quieren interpretar cosas que no están en el reglamento”

“¿Porqué en ese criterio se toma el criterio y se apegan al reglamento como corresponde y en esta ocasión tenemos el mismo escenario y quieren enredar e intepretar otras cosas que no están en el reglamento y no son viables para tomar un criterio?"

Liberia denuncia que hay beneficios según quién esté involucrado

“Nosotros queremos que la opinión se de cuenta y vea cómo se está manejando el fútbol costarricense, que los toman y son valederos cuando el beneficio o el perjuicio es de unos.

“Yo le aseguro que si en este momento el Club Sport Herediano no estuviera involucrado en esto y fuera solo Pérez Zeledón, se apegan al reglamento tal cual”, comentó.

“No es equipo grande o chico, es tradicional o no tradicional”

Al consultarle si a la hora de un conflicto siempre tiran a favor del equipo grande, el liberiano tiene un criterio claro.

“Deberíamos cambiar el criterio de decir equipo grande o equipo chico, debería ser tradicional o no tradicional, porque por todo este tipo de cosas que se están haciendo es que salimos a Centroamérica y no somos capaces de hacer absolutamente nada”.

Zúñiga pide carácter y aplicación estricta del reglamento

“Las personas que están al frente tienen que tener carácter y personalidad para que si hay un reglamento hacerlo valer, que se aplique tal cual, porque si no tenemos eso y se favorecen solo porque son equipos tradicionales o porque hay una persona que se enoja y tiene más voz que otros, ahí nos minimiza y no es capacidad para estar en un puesto”.

Liberia eleva recurso y pide frenar la programación del Apertura 2025

Zúñiga añadió que elevarán un recurso de revocatoria y subsidio al comité director de la Unafut y ellos tomarán la decisión, la que incluye un pedido que podría atrasar el Apertura 2025.

“Estamos solicitando que no se programe la jornada hasta que no se tome una decisión, tomando en cuenta que esto puede perjudicar la equidad deportiva por la decisión que se tome”, comentó.

“Si el campeonato se atrasa, no es responsabilidad nuestra”

El dirigente aseguró que ellos harán valer sus derechos y si el campeonato se atrasa y termina hasta el otro año, eso no es responsabilidad suya, sino de los que toman las decisiones.

“El reglamento es claro y se aplicó distinto a San Carlos”

Para Zúñiga, el Comité de Competición de Unafut no tenía por qué ponerse a elegir entre reglamentos de cuál usar, cuando la norma es clara.

“El reglamento es claro, dice que si estás sancionado en primera división no puedes competir en primera división y si eso no fuera así, ¿Porqué a San Carlos sí lo aplicaron? Nosotros tenemos claro eso", añadió.

La jornada inicia el sábado, y el tiempo apremia

La jornada empieza el sábado, por lo que si no se quiere atrasar, debería resolverse antes.