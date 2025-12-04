Torneo Nacional

Pérez Zeledón le tiró un buen filazo a Liberia luego de que Unafut le rechaza su apelación

Pérez Zeledón picó con un buen hachazo luego de que la Unafut le rechazó a Liberia apelación ante Saprissa

Por Sergio Alvarado

El Municipal Pérez Zeledón tiró el último filazo este miércoles, en un día que se habló muchísimo de la apelación que Liberia realizó para que le dieran los tres puntos del partido ante el Saprissa por una presunta alineación indebida del jugador Johnny Myrie.

Los sureños tiraron un fuerte filazo en su cuenta de Facebook tras que la Unafut le rechazara a los aurinegros su reclamo, para ganarse los tres puntos en la mesa.

Pérez Zeledón le tiró una indirecta a Liberia.
Pérez Zeledón le tiró una indirecta a Liberia. (Captura pantalla/Captura pantalla)

La indirecta de Pérez Zeledón

Con los acontecimientos de día los Guerreros hicieron una publicación sobre su partido del domingo ante el Herediano en el que indicaron: “𝐋𝐨𝐬 𝐩𝐮𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐬𝐞 𝐠𝐚𝐧𝐚𝐧 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐧𝐜𝐡𝐚… 𝐲 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐝𝐨𝐦𝐢𝐧𝐠𝐨 𝐝𝐚𝐫𝐞𝐦𝐨𝐬 𝐭𝐨𝐝𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐫𝐥𝐨𝐬“.

La frase sin duda es una indirecta para los liberianos y la realizan dado que si el reclamo de los Coyotes prosperaba, guerreros y florenses hubieran quedado fuera de semifinales.

“¡𝐍𝐨𝐬 𝐯𝐞𝐦𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐜𝐚𝐬𝐚, 𝐥𝐮𝐜𝐡𝐚𝐫𝐞𝐦𝐨𝐬 𝐡𝐚𝐬𝐭𝐚 𝐞𝐥 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥!“, finalizó la publicación.

Sebastián Padilla de Liberia y Joaquín Aguirre de Pérez Zeledón van en disputa de la pelota en este compromiso por el Torneo Apertura 2025.
Pérez Zeledón afirma que peleará su clasificación en la cancha. (La Nacion/Cortesía Municipal Liberia)

Pérez depende del resultado de Liberia

Pérez depende de derrotar al Team y que Liberia pierda ante Cartaginés para entrar a semifinales.

