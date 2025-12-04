Así reaccionó Liberia tras que Unafut rechaza su apelación por alineación indebida contra Saprissa

El Municipal Liberia reaccionó con rapidez a la decisión del Comité Director de la Unafut de rechazar la solicitud de los tres puntos por el juego del domingo ante el Saprissa.

Los pamperos apelaron el resultado al considerar una presunta mala alineación del jugador Johnny Myrie, dado que este debia una sanción en la categoría U-21 por cinco tarjetas amarillas por lo que debía cumplir primero ese castigo.

Liberia argumenta que Johnny Myrie estuvo mal alineado en Saprissa, argumento que Unafut rechazó. (Jose Cordero/José Cordero)

En la Unafut argumentaron que este sí estaba habilitado para jugar dado que el reglamento que se aplica en estos casos es el de primera división y este establece que un jugador juvenil puede jugar a pesar de deber una sanción en liga menor.

“Este jueves 4 de diciembre en el transcurso del día estaremos dando una actualización de la resolución dada esta tarde por el Comité de Competición de la UNAFUT”, indicaron los pamperos.

En la resolución de Unafut indicó que no se referirán más al tema “hasta que se agoten las instancias correspondientes”, pues Liberia puede apelar el fallo.

Liberia quiere ganarle a Saprissa afuera de la cancha. (Jose Cordero/José Cordero)

Si la apelación de Liberia procede y se le asignan los puntos en la mesa, ese resultado cambiaría la tabla de posiciones, mete a los pamperos y, de paso, eliminaría al Herediano y a Pérez Zeledón, que se enfrentan este domingo.

