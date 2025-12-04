Torneo Nacional

Así reaccionó Liberia tras que Unafut rechaza su apelación por alineación indebida contra Saprissa

Liberia dio su posición luego que le rechazaran su apelación por alineación indebida de Johnny Myrie contra Saprissa

Por Sergio Alvarado

El Municipal Liberia reaccionó con rapidez a la decisión del Comité Director de la Unafut de rechazar la solicitud de los tres puntos por el juego del domingo ante el Saprissa.

Los pamperos apelaron el resultado al considerar una presunta mala alineación del jugador Johnny Myrie, dado que este debia una sanción en la categoría U-21 por cinco tarjetas amarillas por lo que debía cumplir primero ese castigo.

En la Unafut argumentaron que este sí estaba habilitado para jugar dado que el reglamento que se aplica en estos casos es el de primera división y este establece que un jugador juvenil puede jugar a pesar de deber una sanción en liga menor.

“Este jueves 4 de diciembre en el transcurso del día estaremos dando una actualización de la resolución dada esta tarde por el Comité de Competición de la UNAFUT”, indicaron los pamperos.

En la resolución de Unafut indicó que no se referirán más al tema “hasta que se agoten las instancias correspondientes”, pues Liberia puede apelar el fallo.

Si la apelación de Liberia procede y se le asignan los puntos en la mesa, ese resultado cambiaría la tabla de posiciones, mete a los pamperos y, de paso, eliminaría al Herediano y a Pérez Zeledón, que se enfrentan este domingo.

SaprissaLiberiaUnafutJohnny Myrie
Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

