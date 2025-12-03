Reglamentos de Unafut y de Liga Menor se contradicen por las sanciones por acumulación de amonestaciones

La apelación que realizó el Municipal Liberia por una presunta mala alineación del jugador del Saprissa Johnny Myrie ha dado mucho de qué hablar e interpretar a nivel reglamentario.

Reglamentos que se contradicen entre sí

Uno de los puntos más curiosos es que el reglamento de la Unafut que aplica para la primera división establece una cosa y el reglamento de Liga Menor establece otra, por lo que hay una confusión de cuál es el que debe aplicarse.

Johnny Myrie jugó el domingo anterior con el Saprissa ante Liberia (prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

Acumulación de tarjetas en la U-21

Myrie acumuló cinco tarjetas amarillas jugando para la U-21 del Monstruo y con esa sanción a cuestas jugó el domingo anterior ante los pamperos en la primera división.

¿Podía jugar o no? El reglamento de Primera dice que sí

La gran duda que queda es si el muchacho podía jugar o no, pues según el reglamento disciplinario de primera sí podía según lo indica el artículo 35 en los puntos dos y tres.

"Si el jugador o cuerpo técnico participa en varias categorías, las tarjetas se acumularán individualmente en cada una ellas"

"Al acumular cinco tarjetas en una sola categoría la sanción se aplicará solamente en dicha categoría“, destaca la norma.

Johhny Myrie estuvo unos minutos ante Liberia con el Saprissa. (Jose Cordero/José Cordero)

Reglamento de Liga Menor dice lo contrario

Lo que sucede es que el reglamento disciplinario de Liga Menor dice que un jugador que esté sancionado en una categoría no puede jugar en otra hasta que cumpla su castigo, según el artículo 37 en los puntos dos y tres.

"Si la persona participa en varias categorías, las tarjetas se acumularán individualmente en cada una ellas"

"Al acumular cinco tarjetas en una sola categoría la sanción se le aplicará un partido en dicha categoría, así mismo hasta tanto no cumpla con la sanción referida en la categoría, no podrá participar en otra categoría“.