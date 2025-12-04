Unafut resolvió la apelación de Liberia que tenía en vilo a Saprissa, Herediano y Pérez Zeledón

La apelación que realizó el Municipal Liberia por una presunta mala alineación del jugador del Saprissa Johnny Myrie no fue acogida por la Unafut según confirmó este miércoles.

El ente rector de la primera división indicó mediante un comunicado de prensa, que recibió la solicitud de los puntos de parte del cuadro pampero, sin embargo no acogió el pedido.

Johnny Myrie entró en los minutos de reposición entre Saprissa y Liberia (Jose Cordero/José Cordero)

Así justificó Unafut su decisión

En Unafut explicaron que para tomar una decisión se basaron el reglamento del torneo de mayor rango, en este caso el de primera división y este determinaba que Myrie podía jugar sin problemas, dado que su sanción la debe cumplir en ligar menor.

“Antes de detallar las razones específicas que justifican la denegatoria, es necesario comprender el principio de jerarquía normativa. Este principio establece que la validez y eficacia de una norma dependen de su conformidad con otra de mayor rango. En términos prácticos, la jerarquía normativa permite resolver situaciones en las que dos normas distintas podrían aplicarse simultáneamente. Así, para determinar cuál debe prevalecer, se acude al orden jerárquico de las normas”

“A la luz de lo anterior, este Comité de Competición no puede acoger la solicitud presentada por la A.D.M. Liberia. Ello debido a que, conforme al principio de jerarquía normativa, debe prevalecer lo dispuesto en el Reglamento Disciplinario sobre las Normas y el Reglamento de Competición. En consecuencia, al haber sido suspendido el jugador Johnny Jair Myrie Lewis por acumulación de tarjetas amarillas en el Campeonato Sub-21 de Liga ULATINA, dicha sanción no puede trasladarse al Campeonato de Apertura 2025, por tratarse de una categoría distinta.

Decisión impactaba de lleno el campeonato nacional

La decisión era más que importante dado que no hubiera afectado solo a los morados, sino que ademáss hubiera dejado afuera de la semifinales a Herediano y a Pérez Zeledón.

Los guanacastecos necesitan una unidad para clasificar a la siguiente ronda, por lo que de haber obtenido esos puntos, esos puntos los hubieran metido a la otra fase.

Saprissa derrotó 3-1 a Liberia el domingo anterior. (Jose Cordero/José Cordero)

Último clasificado se definirá en la cancha

De esta forma, todo se mantiene igual y el domingo los Coyotes podrían meterse a semis solo con un empate ante Cartaginés, mientras que florenses y guerreros deben ganar el partido que disputarán entre sí y esperar que los aurinegros pierdan.

