Técnico de Liberia sale del país en medio de la denuncia de su club contra Saprissa

José Cardozo publicó en sus historias de Instagram una fotografía en medio de la denuncia de Liberia contra Saprissa por lo que alegan como una alineación indebida del jugador Johnny Myrie, el pasado domingo ante los liberianos, ya que acumuló cinco amarillas en la categoría Sub-21.

El entrenador pampero subió una foto en la que aparece en el aeropuerto, ya que va rumbo a Estados Unidos, para el sorteo del Mundial de Norteamérica 2026.

José Cardozo estará en el sorteo del Mundial de Norteamérica 2026. (Instagram José Cardozo/José Cardozo)

El técnico de Liberia viene de perder 3-1 contra Saprissa en la Cueva el fin de semana anterior; no obstante, en medio de la situación que vive el club con la denuncia que le daría a los guanacastecos el pase a semifinales en la mesa y dejaría sin opciones al Club Sport Herediano y al Municipal Pérez Zeledón en la carrera por ese boleto.

Jose Saturnino Cardozo rumbo al sorteo del mundial en medio de una semana clave para Liberia. (La Nación/Cortesía: Municipal Liberia)

El Municipal Liberia jugará en el Fello Meza de Cartago en la última fecha de la fase regular.