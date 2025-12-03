Deportes

Técnico de Liberia sale del país en medio de la denuncia de su club contra Saprissa

José Cardozo salió del país en medio de una gran polémica, debido a la denuncia que hizo Liberia

EscucharEscuchar
Por Eduardo Rodríguez

José Cardozo publicó en sus historias de Instagram una fotografía en medio de la denuncia de Liberia contra Saprissa por lo que alegan como una alineación indebida del jugador Johnny Myrie, el pasado domingo ante los liberianos, ya que acumuló cinco amarillas en la categoría Sub-21.

LEA MÁS: Pérez Zeledón y Herediano se aferran a la esperanza de pelear en cancha la clasificación por esta razón

El entrenador pampero subió una foto en la que aparece en el aeropuerto, ya que va rumbo a Estados Unidos, para el sorteo del Mundial de Norteamérica 2026.

José Cardozo estará en el sorteo del Mundial de Norteamérica 2026.
José Cardozo estará en el sorteo del Mundial de Norteamérica 2026. (Instagram José Cardozo/José Cardozo)

El técnico de Liberia viene de perder 3-1 contra Saprissa en la Cueva el fin de semana anterior; no obstante, en medio de la situación que vive el club con la denuncia que le daría a los guanacastecos el pase a semifinales en la mesa y dejaría sin opciones al Club Sport Herediano y al Municipal Pérez Zeledón en la carrera por ese boleto.

Jose Saturnino Cardozo Entrenador del Municipal Liberia Victoria ante el Herediano 19 de octubre del 2025 Cortesía: Municipal Liberia
Jose Saturnino Cardozo rumbo al sorteo del mundial en medio de una semana clave para Liberia. (La Nación/Cortesía: Municipal Liberia)

El Municipal Liberia jugará en el Fello Meza de Cartago en la última fecha de la fase regular.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
José CardozoLiberiaSaprissaHeredianoPérez Zeledón
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.