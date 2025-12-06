¡Imperdible! El reencuentro de Cristiano y James ya tiene sede y fecha en el Mundial 2026

Argentina comenzará la defensa del título en la Copa del Mundo del 2026 con una fase de grupos en Kansas City y Dallas, mientras el atractivo duelo entre España y Uruguay se disputará en la ciudad mexicana de Guadalajara.

La FIFA dio a conocer este sábado el calendario completo de sedes y horarios de la Copa del Mundo, la mayor de la historia con 48 selecciones, un día después del sorteo de los grupos celebrado en Washington.

Los tres países anfitriones, Estados Unidos, México y Canadá, y los aficionados ya conocen la repartición de los 104 partidos de un torneo que acaparará la atención global a lo largo de casi seis semanas.

La Selección de Argentina, con Lionel Messi de capitán buscará su segunda Copa del Mundo consecutiva. AFP. (KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP)

El debut de la Albiceleste

La presentación reveló que el escenario del debut de Argentina el 16 de junio frente a Argelia será el estadio Arrowhead, hogar de los Kansas City Chiefs, vigentes campeones de la liga de football americano (NFL).

La selección que capitanea Lionel Messi jugará los otros dos partidos del Grupo J en el AT&T Stadium de los Dallas Cowboys (94.000 asientos), frente a Austria el 22 de junio y ante Jordania el día 27.

En el calendario, la FIFA incluyó también los horarios de los partidos, en los que debía equilibrar las condiciones meteorológicas del verano norteamericano con las necesidades de las audiencias internacionales.

Los juegos de Dallas estarán a resguardo de las altas temperaturas de Texas gracias a la cubierta de la cancha de los Cowboys. En la primera fecha del grupo, sin embargo, Argentina y Argelia se medirán a partir de las 3 p.m., hora local, en el estadio de Kansas City, que carece de techo retráctil.

La Copa del Mundo del 2026 dará inicio el 11 de junio, con el duelo entre México y Sudáfrica. AFP. (DAN MULLAN/AFP)

Algunos juegos (en hora local): Sábado 13 de junio, 6 p.m. Brasil vs Marruecos (New York/New Jersey). Domingo 14 de junio, 4 p.m. Países Bajos vs Japón (Dallas Stadium). Miércoles 17 de junio, 4 p.m. Inglaterra - Croacia (Dallas Stadium) y 7 p.m. Ghana vs Panamá (Toronto Stadium). Jueves 25 de junio, 4 p.m. Ecuador vs Alemania (New York/New Jersey Stadium). Viernes 26 de junio, 3 p.m. Noruega vs Francia (Boston Stadium). Tercer lugar: sábado 18 de julio, 5 p.m. (Miami Stadium). Final: domingo 19 de julio, 3 p.m. (New York/New Jersey Stadium).

Los focos en México

El Mundial echará a rodar el 11 de junio a las 2 p.m., hora local, en el estadio Azteca, con el coanfitrión México enfrentando a Sudáfrica.

México albergará uno de los platos fuertes de la fase de grupos, el choque entre España y Uruguay por el Grupo H.

La Roja, vigente campeona de Europa, se medirá con la Celeste en Guadalajara el 26 de junio.

Cristiano Ronaldo jugará su último Mundial y debutará el 17 de junio contra el ganador del repechaje de República Democrática del Congo, Jamaica y Nueva Caledonia. AFP. (PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP)

Cristiano contra James en Miami

Al mando de Carlo Ancelotti, Brasil abrirá el torneo ante Marruecos el 13 de junio en el MetLife Stadium de East Rutherford (afueras de Nueva York), misma sede de la final del certamen el 19 de julio.

Inmersa en el Grupo C, la Seleçao chocará el día 19 con Haití en Filadelfia y el 24 contra Escocia en Miami.

Otro de los duelos que más expectativas genera es el de Colombia frente a Portugal, en el reencuentro de sus figuras James Rodríguez y Cristiano Ronaldo tras ser compañeros en el Real Madrid. El escenario del choque será el Hard Rock Stadium de Miami el 27 de junio.