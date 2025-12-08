Deportes

Jafet Soto tomará una medida drástrica ante las declaraciones del gerente de Liberia

Jafet Soto dijo que acudirá a los tribunales, para que el gerente deportivo de Liberia demuestre que él maneja el fútbol de Costa Rica

Por Yenci Aguilar Arroyo

Jafet Soto, técnico y presidente del Herediano, acudirá a los tribunales, ante las declaraciones que hizo Hancer Zúñiga, gerente deportivo de Liberia, sobre el papel que ejerce en la Federación Costarricense de Fútbol.

A mitad de semana, luego de que la Unafut rechazara una apelación de Liberia por alineación indebida en el juego contra Saprissa, Zúñiga dio declaraciones a Teletica Deportes y dijo:

“Hay alguien detrás de todo esto, que está manejando intereses propios y esto es muy delicado. El señor Osael Maroto viene de un fracaso muy grande, para que no se amarre los pantalones y ponga orden en la Federación.

21/11/2025. Conferencia de prensa con Jafet Soto. Estadio Carlos Alvarado, Heredia.
Jafet Soto acudirá a los tribunales, para demostrar que no maneja el fútbol de Costa Rica, como aseguró el gerente deportivo de Liberia. Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

“Osael Maroto tiene la federación como una pulpería, cuando decía que esto iba a cambiar. Jafet Soto maneja al fútbol de Costa Rica y a Osael Maroto”, afirmó.

A los tribunales

Luego del partido entre Herediano y Pérez Zeledón, que los florenses ganaron por marcador 3-1, a Soto le preguntaron por las afirmaciones del dirigente liberiano y así reaccionó:

“Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Tengo una gran amistad con la Comisión de Arbitraje, con el Tribunal Disciplinario? ¿Para qué me voy a desgastar con eso?

“Voy a sentar un precedente, ese señor va a conocer a mis abogados, va a ir a un tribunal a demostrar que hago eso (manejar el fútbol nacional). Las declaraciones de él son públicas y deberá llegar a un tribunal a probar que lo que dijo es verdad, y vamos a empezar con ese tema hoy, ya lo estamos haciendo”, comentó.

Hancer Zúñiga es el gerente deportivo del Municipal Liberia.
Hancer Zúñiga es el gerente deportivo del Municipal Liberia. Foto: prensa: ML. (Prensa Liberia/Prensa Liberia)

Pero Soto no se detuvo ahí y dijo que no conoce a Hancer, que ni siquiera se han dado la mano, y le envió una advertencia al equipo liberiano.

“Llamé primero al presidente de Liberia, pero él me devolvió la llamada y este muchacho tendrá que probar cómo manejo el fútbol de Costa Rica.

“De ahora en adelante, Shawn Johnson, que es jugador de Liberia, vuelve a Herediano, porque nosotros queremos y así nos vamos a llevar; lo demás, lo arreglarán los abogados”, expresó.

Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

