Jafet Soto le puso picante a su despedida del torneo: “Lo increíble es ver a otros celebrando cosas que nos pasan a nosotros”

Jafet Soto, técnico del Herediano, reconoció que la directiva florense tomó decisiones equivocadas en la lucha por el tricampeonato, pero además les tiró a las personas de otras aficiones, que están celebrando la eliminación del club rojiamarillo.

Este domingo, el Team goleó 3-1 a Pérez Zeledón, pero el resultado no fue suficiente para que el Herediano alcanzara la clasificación a las semifinales del Apertura 2025.

“No se consiguió el objetivo principal, que era meterse entre los cuatro; no había sido un buen semestre, tomamos decisiones que no deberíamos haber tomado y la responsabilidad es nuestra por darles la confianza a personas sin experiencia.

Herediano quedó fuera de las semifinales del torneo de Apertura, pese a ganarle a Pérez Zeledón 3-1. Foto: prensa PZ. (Prensa Municipal Pérez Zeledón/Prensa Municipal Pérez Zeledón)

“Lo increíble es ver a otros celebrando cosas que nos pasan a nosotros; venimos de ser bicampeones, en algún momento nos tenía que pasar esto. Aprendimos, todos aprendemos, tomamos decisiones en conjunto, colegiadas y esto no me va a quitar el bicampeonato ni los 14 campeonatos que gané”, afirmó.

A otros les duele

Soto dijo que hay otros a los que les duele la eliminación del equipo rojiamarillo.

“El fútbol es así, hicimos lo que teníamos que hacer, pero dejamos partidos en los que no obtuvimos ese puntito que nos hizo falta hoy, y fue un semestre en el que tuvimos muchos lesionados, una pretemporada incorrecta en planificación, seguimos aprendiendo en la parte gerencial”, señaló.

Al presidente florense le consultaron por qué, bajo su gestión, no lograron avanzar, como lo han hecho en otras ocasiones, cuando Soto llega al camerino con el torneo ya iniciado.

Jafet Soto, técnico del Herediano salió con duras declaraciones, luego de la eliminación del Team en semifinales. Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Quedamos de quintos, esta vez no se pudo; otras veces se ha podido y quedamos campeones. Hoy nos vuelan garrote, mañana nos vuelan garrote.

“Hablan de un fracaso, ya se lo reconocí, pero esto no es problema de otras aficiones. Hoy puedo garantizar que soy tendencia; celebran cosas mías. Que se preocupen por ganar un campeonato.

“Duele mucho, a nosotros, pero les duele a otros que no estemos ahí. El que empezó esta seguidilla de clasificar fui yo, yo armé ese equipo en el 2009″, comentó.