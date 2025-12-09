Concacaf publica ranking de Clubes y cuesta creer la diferencia que hay entre Alajuelense y Saprissa

La Concacaf publicó el ranking de clubes de la región correspondiente a diciembre y destaca que Alajuelense es el gran dominador de Centroamérica, sin embargo las noticias van más allá al ver la distancia que le sacó a rivales como el Saprissa.

La Liga en la cima tras el tricampeonato

Los manudos están en la cumbre, en la posición 24, ubicación a la que llegó luego de avanzar cinco lugares tras ganar el tricampeonato de la Copa Centroamericana el miércoles anterior en la final ante el Xelajú de Guatemala.

Liga Deportiva Alajuelense se coronó tricampeón de la Copa Centroamericana y eso se refleja en el ranking de Centroamérica. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Una distancia abismal en el istmo

Las noticias van más allá, pues al ver el listado la distancia que le saca a los otros equipos de Centroamérica es algo que cuesta creer, pues el más cercano es el Olimpia de Honduras en el puesto 36, mientras que Saprissa lo ve de muy lejos en el sitio 46, 22 puestos atrás.

El Municipal de Guatemala es 48 y el Herediano 50 para cerrar los cinco primeros puestos en Centroamérica. El otro tico más cerca es Cartaginés en el 60, en la novena plaza del istmo.

Alajuelense domina Centroamérica de manera sobrada en el ránquin de Concacaf. (X de Concacaf/X de Concacaf)

Por encima de clubes de MLS y México

En el ranking general destaca que los erizos están mejor ranqueados que muchos equipos mexicanos y de los Estados Unidos.

La Liga superó a 16 de los 30 equipos que componen la MLS y a nueve de los 18 en lo que es el listado, para dar una referencia clara de su ubicación internacional.

