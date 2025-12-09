Alajuelense analiza refuerzos: dos pesos pesados estarían en la mira rojinegra

Alajuelense vive un muy buen momento deportivo, pero su ambición por más lo impulsa a fortalecer la planilla con dos nombres pesados de Centroamérica.

Dos refuerzos en el radar manudo

Según indica el periodista tico Yashin Quesada y comunicadores hondureños, el León tendría en la mira al delantero argentino Agustín Auzmendi y al volante catracho Jorge Álvarez.

Los erizos ya habrían tanteado la situación de ambos jugadores, aprovechando que tienen dos plazas de extranjeros disponibles, pues solo cuentan con el uruguayo Washington Ortega, el mexicano Ronaldo Cisneros y el colombiano Jeison Lucumí.

Agustín Auzmendi fue un goleador implacable con el Motagua de Honduras. Foto: Concacaf. (DAVID GARCIA/STRAFFONIMAGES/JHON DURAN)

Agustín Auzmendi: goles y recorrido en Honduras

Auzmendi es un delantero de 28 años, que viene saliendo del club Godoy Cruz de la primera división de Argentina luego que la institución descendió de categoría y anda buscando equipo tras esta experiencia. Además se le liga al Atlético San Luis de México.

En Honduras es un nombre muy conocido, con el Motagua jugó dos años en la que sumó un título de campeón y cuatro veces como máximo goleador. En 80 partidos marcó 53 tantos, además actuó con el Olancho de ese país en el que hizo 23 goles en 35 juegos.

El che estuvo cerca de llegar al club hace año y medio, pero la negociación no se dio porque según el entorno del jugador, Javier Santamaría, exgerente deportivo rojinegro, frenó el asunto.

Jorge Álvarez podría cambiar los colores de Olimpia por lo de Alajuelense para el próximo año. (Jose Cordero/José Cordero)

Jorge Álvarez: liderazgo, títulos y selección

Por su parte Álvarez, es una de las grandes figuras del Olimpia, del cual es su volante creativo y forma parte de la Selección de Honduras desde el 2019. También fue parte del plantel catracho en la última eliminatoria rumbo a Norteamérica 2026.

Con Olimpia juega desde el 2019, club en el que suma 259 partidos y 20 goles, siendo uno de los pilares del equipo, en el que ha alzando nueve ligas locales y la Liga Concacaf en dos ocasiones.

Alajuelense quiere llevar a dos refuerzos de peso para el 2026. (José Cordero/José Cordero)

