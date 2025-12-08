Alajuelense dominó a todos los semifinalistas, mientras que Saprissa solo superó a uno

La mesa está servida para las semifinales, Alajuelense ante Liberia y Saprissa contra Cartaginés, adversarios que han sido presas de los manudos a lo largo del torneo.

La Liga les sacó una clara ventaja a los pamperos en los duelos directos de la fase regular, con dos victorias rojinegras; en el estadio Alejandro Morera Soto, Alajuela impuso condiciones ante su contrincante de turno 2-0, mientras que en suelo guanacasteco, el triunfo erizo fue más imponente con un 1-4.

Alajuelense, en caso de superar a los dirigidos por José Saturnino Cardozo, se enfrentará al ganador de la llave de Cartaginés ante Saprissa, y contra los dos, también impuso condiciones.

Alajuelense le ganó los dos clásicos al Saprissa en este torneo. (JOHN DURAN/John Durán)

Los dos clásicos nacionales fueron rojinegros, primero en el Ricardo Saprissa con victoria manuda de 0-1, para luego en Alajuela vencer a su máximo rival histórico 2-0.

Contra los blanquiazules, la Liga tuvo más dificultades, pero igual quedaron debajo de los tricampeones de Centroamérica, luego de empatar sin goles en el Morera Soto, pero la Liga impuso sus condiciones en el Fello Meza 0-2.

Los resultados de Saprissa ante los semifinalistas

Los de Vladimir Quesada, además de perder la serie particular de la primera fase contra la Liga, también, por goles, cayeron ante Cartaginés, pese a que el duelo estuvo más parejo.

La goleada de Cartago en el Fello Meza ante el Monstruo por 3-0, no dejó nada que debatir, no obstante en la Cueva, Saprissa, con un gol sobre la hora, logró vencer 2-1 a los brumosos.

Con los liberianos, Saprissa igualó a dos en Guanacaste, tras ir abajo 2-0, y en Tibás superaron a los coyotes 3-1.

Liberia logró la clasificación en el Fello Meza de Cartago. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los datos entre Liberia y Cartaginés

Cartago no pudo con el conjunto pampero, ya que empataron sin goles en la última fecha del torneo, en el Fello Meza, pero en suelo liberiano, los locales impusieron condiciones tras derrotar 1-0 a los blanquiazules.

Los dirigidos por José Saturnino Cardozo reciben a la Liga este miércoles en el estadio Edgardo Baltodano, para devolverle los honores el sábado en la noche.

Andrés Carevic y compañía le harán los honores en Cartago al Saprissa el jueves en la noche, para visitar la Cueva en el duelo de vuelta el domingo por la tarde.