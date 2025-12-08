¡Orgullo morado! Camiseta de Saprissa es catalogada como la mejor del mundo

La camisa de Batman de Saprissa sigue dando de qué hablar, tras ser catalogada como la mejor de noviembre, por parte del sitio especializado Footy Headlines.

La camiseta de Kappa, en colaboración con DC Comics y Batman, le ganó el pulso a otras equipaciones mostradas recientemente, como lo fueron las Adidas de Japón y de Alemania, siendo estas últimas las que completan el podio de dicho sitio web.

Saprissa tiene la camisa más bonita del mundo según Footy Headlines (Footy Headlines/Footy Headlines)

En la red social de X, antiguo Twitter, el 5 de diciembre pasado, Footy Headlines hizo una encuesta entre los finalistas, Saprissa con el Batiuniforme, frente a la alemana y la japonesa, y el triunfo del club tico fue arrasador.

LEA MÁS: Jafet Soto tomará una medida drástrica ante las declaraciones del gerente de Liberia

Con más de 5.000 votos en dicha encuesta, Saprissa aplastó a los teutones con un 81.7% de los personas apoyando la camisa de Batman de los tibaseños, mientras que la selección europea, con su uniforme estelar, sacó apenas un 18.3%.

Kenay Myrie con el nuevo uniforme de Saprissa (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

La fiebre de los saprissistas por esta camisa hizo que se agotaran apenas salieron a la venta, pese a que fueron dos modelos distintos, uno en negro, que fue el ganador de este galardón, y uno en blanco con logos de Batman alrededor de la misma.

De la blanca sí hay disponibles a lo largo de diversas tiendas en el país.

LEA MÁS: Memes inundan redes tras eliminación del Herediano en el Apertura

Saprissa se alista ahora para enfrentarse a Cartaginés en las semifinales del torneo y posiblemente lucirá sus camisas de Batman, en la ida en el Fello Meza con la blanca, mientras que en la Cueva, el domingo, puedan volver a presumir la camiseta ganadora del concurso de noviembre del sitio Footy Headlines.