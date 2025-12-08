Memes inundan redes tras eliminación del Herediano en el Apertura

Las redes sociales se llenaron este domingo de memes y reacciones humorísticas luego de que el Club Sport Herediano, actual bicampeón nacional, quedara fuera de las semifinales del torneo de Apertura.

Eliminación que encendió las redes

La eliminación del Herediano provocó una avalancha de memes en redes sociales. (MAYELA LOPEZ/Mayela López)

Aunque Herediano goleó a Pérez Zeledón, el resultado no fue suficiente para superar en puntos al Municipal Liberia, que mantuvo el cuarto lugar de la tabla y aseguró su clasificación. Con ello, el cuadro florense quedó fuera de los cuatro primeros puestos que avanzaron a semifinales, perdiendo así la posibilidad de revalidar su título.

La situación generó una ola inmediata de publicaciones en plataformas como X, Facebook e Instagram, donde aficionados de otros clubes compartieron memes originales, burlas deportivas y mensajes jocosos sobre la inesperada salida del conjunto rojiamarillo.

El ingenio de los usuarios giró en torno al fracaso del bicampeón, a la emoción del cierre de la fase regular y al contraste entre la goleada herediana y su imposibilidad de clasificar.

Aunque el Herediano llegó con la obligación de ganar, dependía de otros resultados y, finalmente, la combinación no le favoreció.

Aficionados de otros clubes aprovecharon el momento para crear contenido humorístico. (Tomadas de Facebook/Tomadas de Facebook)

Nota realizada con ayuda de IA