Memes inundan redes tras eliminación del Herediano en el Apertura

Las redes sociales se llenaron este domingo de memes y reacciones humorísticas luego de que el Club Sport Herediano, actual bicampeón nacional, quedara fuera de las semifinales del torneo de Apertura.
Eliminación que encendió las redes
Aunque Herediano goleó a Pérez Zeledón, el resultado no fue suficiente para superar en puntos al Municipal Liberia, que mantuvo el cuarto lugar de la tabla y aseguró su clasificación. Con ello, el cuadro florense quedó fuera de los cuatro primeros puestos que avanzaron a semifinales, perdiendo así la posibilidad de revalidar su título.
La situación generó una ola inmediata de publicaciones en plataformas como X, Facebook e Instagram, donde aficionados de otros clubes compartieron memes originales, burlas deportivas y mensajes jocosos sobre la inesperada salida del conjunto rojiamarillo.
El ingenio de los usuarios giró en torno al fracaso del bicampeón, a la emoción del cierre de la fase regular y al contraste entre la goleada herediana y su imposibilidad de clasificar.
Aunque el Herediano llegó con la obligación de ganar, dependía de otros resultados y, finalmente, la combinación no le favoreció.
