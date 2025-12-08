Así era Costa Rica cuando Herediano quedó fuera de las fases finales por última vez

El Club Sport Herediano tuvo un semestre de pesadilla luego de conseguir el bicampeonato nacional el pasado torneo, ya que además de quedar último de su grupo en Copa Centroamericana, quedó fuera de las fases finales, algo que no pasaba desde el 2008.

Herediano ganó en Pérez Zeledón, pero no fue suficiente, debido a la paridad sin anotaciones en el Fello Meza entre Cartaginés y Liberia, resultado que eliminó a Jafet Soto y sus pupilos.

Herediano quedó eliminado del torneo pese a ganar en Pérez Zeledón. (Prensa Municipal Pérez Zeledón/Prensa Municipal Pérez Zeledón)

Costa Rica en el 2008, cuando Herediano quedó fuera por última vez de las fases finales

En el 2008 el país ni soñaba con tener Uber, Waze o teletrabajo. Instagram no existía, WhatsApp apenas comenzaba y la red social de moda era Hi5, mientras que la gente se pasaba horas conectada en MSN Messenger, y Facebook apenas empezaba a meterse en el mundo de las redes sociales.

Para ese entonces, Costa Rica estaba bajo la segunda administración de Óscar Arias Sánchez (2006-2010). El vicepresidente era Kevin Casas hasta 2007, y luego lo sustituyó Laura Chinchilla, quien ya sonaba como futura candidata presidencial.

Paulo Wanchope fue técnico del Herediano en el 2008.

Saprissa logró un pentacampeonato en ese torneo de Invierno 2008 tras ganarle a la Liga Deportiva Alajuelense en la final, mientras que Herediano extendía su racha sin ganar el torneo, ya que contaba con 21 trofeos, una sequía que se alargaría desde 1993 hasta el 2012, en la que derrotarían a Santos de Guápiles.

Los morados alcanzarían los 29 títulos nacionales para ese momento, contra 24 que tenían los manudos, mientras que Cartaginés seguía con sus tres estrellas.

LEA MÁS: Periodista Leonardo Cordero denunció que lo “trataron de comprar” para hablar bien de equipos

Para ese torneo del 2008, Santos de Guápiles descendió, para darle campo a Ramonense. Además de dicho club, equipos como Brujas estaban en la máxima categoría, así como Carmelita y la Universidad de Costa Rica, que también jugaban en la primera división.

Liberia tenía como nombre “Liberia Mía” y aún no había logrado ser campeón nacional, algo que consiguieron en el 2009, ante el propio Herediano en el antiguo estadio Eladio Rosabal Cordero.

Óscar Arias fue presidente en el 2006-2010.

Para esos torneos, el formato del campeonato era en grupos de seis equipos, con 12 clubes; ahora son diez, y no con una tabla acumulada para decretar a los equipos finalistas.

Herediano en el estadio Rosabal Cordero el que ya fue demolido en el 2020.

Costa Rica aún no se había llevado el trago amargo de quedar fuera de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, en aquella tenebrosa noche ante Estados Unidos en Washington y aquel infame gol de Jonathan Bornstein al cierre del duelo para empatar los cartones y enviar a la Tricolor al repechaje que más tarde perdería con Uruguay.

La Sele tenía en su palmarés solo tres mundiales: Italia 1990, Corea y Japón 2022, y Alemania 2006, por lo que la gesta de Brasil, donde alcanzó los cuartos de final, ni siquiera era un sueño para el país.

Keylor Navas ya destacaba en el Saprissa, y aún no se había marchado a España, donde brillaría en equipos como Albacete, Levante y Real Madrid.

Herediano no quedaba fuera de las fases finales del campeonato local desde el 2008. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Bryan Ruiz aún no se consagraba como campeón de la Eredivisie de Holanda con el Twente, por lo que aún tampoco era el capitán de la Tricolor.

Joel Campbell todavía no era jugador de la Selección Nacional, ni siquiera había debutado en la primera división del fútbol tico.

Wálter Centeno seguía vestido de morado, y era la gran figura de un Monstruo que dominaba el fútbol de Costa Rica al mando de Jorge Vergara, como presidente y dueño del conjunto tibaseño.

Solo había un operador móvil: el ICE. Antes de 2011, Claro y Movistar no existían en el país. Todo el mercado de telecomunicaciones estaba cerrado.

No existía el tren moderno; para ese tiempo apenas se iniciaban pruebas en ciertos sectores; nada de rutas regulares.

LEA MÁS: Adolfo Machado habla de su posible retiro y le preguntamos con cuál siente más identificado, ¿Saprissa o Alajuelense?

Para el 2008, no había malls muy reconocidos en la actualidad, como el Lincoln Plaza en Moravia, Oxígeno en Heredia o el mismo City Mall en la provincia de Alajuela.

La cadena Walmart no había llegado a Tiquicia; en ese entonces estaba bajo el nombre de Hiper Más, junto con otros supermercados como Más x Menos y Palí.

Herediano se quedó fuera de las fases finales por última vez en el 2008, hasta hoy que acabó esa racha. (Abelardo Fonseca)

Estas y muchísimas más diferencias tenía nuestro fútbol y el país en general desde aquella última vez en la que un histórico como el Herediano no se quedaba sin avanzar a fases finales del certamen nacional como hasta ahora. Un total de 17 años de constancia, que acabaron tras un semestre de verdadera pesadilla, luego de vivir las mieles del triunfo en dos campeonatos consecutivos.