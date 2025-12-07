Adolfo Machado habla de su posible retiro y le preguntamos con cuál siente más identificado, ¿Saprissa o Alajuelense?

A los 40 años, el defensor panameño Adolfo Machado vive uno de los momentos más trascendentales de su carrera. Tras caer con su equipo, el Alianza de Panamá, en la final del torneo de Clausura ante el Plaza Amador, el capitán analiza la posibilidad de retirarse del fútbol profesional.

Machado, quien jugó en Costa Rica con Saprissa, Alajuelense, Jicaral Sercoba y San Carlos, es en la actualidad un referente del Alianza, equipo donde inició su carrera como futbolista. Junto a su familia decidirá si en el 2026 seguirá dentro de la cancha.

El también mundialista de Rusia 2018 con la selección canalera conversó con La Teja y afirmó que se encuentra muy bien junto a su esposa, Maholy, y sus hijos Kaidelyn y Derek.

Además, es dueño de una academia de fútbol en Ciudad de Panamá y sigue estudiando para prepararse como entrenador.

El defensor Adolfo Machado analiza su retiro del fútbol profesional. Foto: tomada de Instagram Adolfo Machado. (Foto: tomada de Instagram Adolfo Machado. /Foto: tomada de Instagram Adolfo Machado.)

El año de Adolfo Machado

- ¿Cómo estuvo el 2025 a nivel deportivo?

Muy bien, gracias a Dios. Ha sido un año muy bendecido; me siento muy agradecido. Llegamos a la final y, bueno, no se pudo lograr el título.

Es un objetivo que uno como futbolista se plantea al inicio de la temporada, de llegar y conquistar el campeonato, pero esta vez no se pudo lograr.

- ¿Está pensando en retirarse?

Por ahora estoy en espera, conversando con mi familia, analizando diferentes escenarios y estoy en pausa. Mi familia será fundamental para tomar una decisión.

Para mí es importante el sentir de mi esposa e hijos, y eso ha sido así toda la vida; siempre mantengo el balance entre mi carrera deportiva y mi vida personal.

Adolfo Machado junto a su esposa Maholy y sus hijos Kaidelyn y Derek. Foto: tomada de Instagram Adolfo Machado. (Foto: tomada de Instagram Adolfo Machado. /Foto: tomada de Instagram Adolfo Machado.)

- Si sigue jugando, ¿con cuál club sería?

En caso de continuar, todavía tengo la puerta abierta en el Alianza.

- En caso de retirarse, ¿a qué se dedicaría?

Tengo una academia de fútbol, llamada “Adolfo Machado Soccer Academy” y además me sigo preparando como entrenador.

Me encanta el tema de la formación, enseñarle a los niños y jóvenes, y encaminarlos para que, ojalá y como yo, puedan representar a Panamá en el exterior. Eso sería muy lindo.

- ¿Qué le ha dejado el fútbol?

El fútbol, como todo en la vida, tiene buenos y malos momentos. Siento que mi carrera ha sido muy positiva; he sabido aprovechar cada momento de este hermoso deporte.

Creo que siempre jugué de la mejor manera, y el fútbol deja muchos amigos, a nivel local e internacional, en mi caso.

El viernes anterior, Adolfo Machado estuvo como analista durante el sorteo de la Copa del Mundo. Foto: tomada de Instagram Adolfo Machado. (Foto: tomada de Instagram Adolfo Machado. /Foto: tomada de Instagram Adolfo Machado.)

- ¿Cree que le faltó alguna meta de cumplir a nivel deportivo?

No, la verdad es que me siento muy agradecido con la carrera que he tenido; he podido practicar el deporte que me gusta, y no tengo esa sensación de pensar que algo me faltó. Me siento muy agradecido con Dios.

- Hablemos de la clasificación de Panamá al Mundial del 2026

Estamos muy contentos, porque a pesar de que era una eliminatoria complicada, nuestros guerreros sacaron la casta y consiguieron el pase.

Acá hubo gente que lo celebró hasta la madrugada, y lo único diferente es que al día siguiente del último partido de la eliminatoria no era día libre, pero todo bien. Seguimos celebrando, y esperamos que nos vaya bien en la Copa del Mundo.

- ¿Cómo cree que la gente lo identifica más? ¿Con Saprissa o la Liga?

Estuve más tiempo en Saprissa y la gente me recuerda por eso, pero yo no tengo afinidad en especial por algún equipo. Gracias a Dios jugué con Saprissa, Alajuelense, San Carlos y Jicaral, clubes muy importantes del país, y en todos me trataron muy bien.

Siempre di mi máximo esfuerzo en cada equipo en el que estuve, y a todos les agradezco mucho. Además, le agradezco a los costarricenses por el cariño que me han tenido desde que llegué al país para jugar con Saprissa.

Adolfo Machado es propietario de "Adolfo Machado Soccer Academy". Foto: tomada de Instagram Adolfo Machado. (Foto: tomada de Instagram Adolfo Machado. /Foto: tomada de Instagram Adolfo Machado.)

- ¿Ha vuelto a Costa Rica desde que se marchó?

No, tengo ese pendiente de darnos una vuelta por Costa Rica, pero sí mantengo comunicación con algunos excompañeros.

Regresé a Panamá en el 2022 y aún sigo comunicándome con Mariano (Torres), (David) Guzmán, (Kendall) Waston, (Joel) Campbell, Celso (Borges). Sigo muy empapado de la realidad del fútbol tico.

Sé que este fin de semana Pérez Zeledón jugará con Herediano; es un partido clave. Además, estoy atento a todo el acontecer de la Copa Centroamericana, del tricampeonato de Alajuelense con el Xelajú.

