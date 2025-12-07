Periodista Leonardo Cordero denunció que lo “trataron de comprar” para hablar bien de equipos

Un audio que circula en redes sociales, sobre unas declaraciones del periodista Leonardo Cordero, de Deportivas Columbia, encendió el debate sobre el papel de la prensa deportiva en el país.

El Mundialista, como se le llama a Cordero, aseguró que desde que ejerce el periodismo deportivo se le olvidaron sus colores y es imparcial en cuanto a la preferencia por un equipo de fútbol. Luego hizo una aseveración que ha dado de qué hablar en las últimas horas.

En el audio, Cordero está conversando con el locutor Roberto Torres. Esto fue lo que dijo al aire:

LEA MÁS: Cambios sorpresa en Repretel: hay una salida en Giros y un fichaje en deportes

Leonardo Cordero, periodista de Deportivas Columbia denunció que hay clubes que le dan beneficios a periodistas para que hablen bien de ellos. Instagram Leo Cordero. (Instagram Leo Cordero. /Instagram Leo Cordero.)

“Es la convicción que uno tiene. Aun así, lamentablemente, Roberto, usted nunca va a quedar bien con las aficiones, porque aunque usted tenga la razón con algún comentario, a favor o en contra, lo van a tildar.

“Pero bueno, por lo menos yo, desde que soy periodista deportivo, me olvidé de los colores, los guardé en un clóset y soy ahora totalmente imparcial; en esto, hay que serlo.

“Lamentablemente, en el periodismo costarricense, últimamente nos estamos encontrando con muchos que son más que aficionados y puedo dar nombres y apellidos. Se han convertido lamentablemente en fanáticos, y ese fanatismo los lleva precisamente a cometer muchos errores en cuanto a comentarios y demás.

LEA MÁS: Eduardo Baldares sobre su narración del Costa Rica Honduras: “Creo que pude haber dicho más cosas”

“Y otros que, además, hay ciertos beneficios de algunos equipos, porque lo tengo claro, que benefician a algunos periodistas para que hablen bien de sus equipos. A mí me trataron de comprar y les dije que no. No me compraron, mi querido Roberto Torres”.

“No quiero ahondar en el tema”

La Teja se comunicó con Cordero para confirmar que las declaraciones fueran suyas.

El experimentado comunicador confirmó que sí habló del tema en las transmisiones de Columbia. Sin embargo, dijo que no hablaría más del tema.

“Sí, lo dije en un momento, pero no quiero ahondar en el tema. Prefiero no referirme porque puede ser muy delicado”, afirmó.