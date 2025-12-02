Cambios sorpresa en Repretel: hay una salida en Giros y un fichaje en deportes

Repretel sorprendió este martes al revelar cambios internos que afectan, directamente, al programa Giros, de canal 6, y al equipo de Deportes Repretel.

LEA MÁS: Repretel refuerza Giros con estas dos figuras tras la sonadísima salida de Ítalo Marenco

El periodista Alejandro Coto confirmó a La Teja que ya no forma parte de la revista matutina y que desde esta semana regresó a su antigua casa: Deportes Repretel.

Alejandro Coto, Maricrís Rodríguez, Rafa Pérez, Charlyn López y Diego Vargas conformaron el elenco de Giros tras la salida de Ítalo Marenco. (Instagram/Instagram)

Su llegada a Giros nunca se anunció como temporal

Coto fue presentado como fichaje de Giros el 1.° de setiembre, apenas 15 días después de la salida de Ítalo Marenco de la televisora. Ese día también se anunció el traslado de Diego “El Mochilero” Vargas, quien sí continúa en el programa.

Tres meses después, Coto contó que su labor ahí terminó el viernes anterior, pues la intención de la empresa era reforzar el programa solo durante ese periodo.

“Estaba apoyándolos en estos meses. Era una pasantía, pero ya me regresé a Deportes Repretel en las funciones que estaba antes”, explicó Coto.

LEA MÁS: Giros presentó a su nuevo periodista en un día muy especial

Cuando Repretel anunció su traslado de deportes a Giros, nunca mencionó que sería temporal ni bajo la figura de una “pasantía”.

“Las incorporaciones son parte de la estrategia del Grupo Repretel en el último año, de dar oportunidad y proyección a los talentos de la casa en las nuevas formas de hacer televisión y enfrentar los desafíos del mercado”, dijo la empresa sobre esas llegadas en aquel momento.

Coto asegura que siempre supo que era temporal

El comunicador comentó que sí estaba enterado de que su paso por la revista sería corto y que este martes ya se reincorporó, oficialmente, al área deportiva.

Alejandro Coto estuvo en Giros tres meses. (Cortesía Alejandro Coto/Cortesía Alejandro Coto)

“Era para apoyar en estos meses porque en diciembre necesitan tener un buen ‘stock’ de contenidos por los proyectos que vienen y algunos periodistas necesitan estar en otras funciones. Igual seguimos aquí como parte del canal”, dijo.

Experiencia que le dejó Giros

Sobre su tiempo en el formato matutino, Coto destacó que fue un aprendizaje valioso.

“Creo que haber podido estar en ese otro formato me sirvió para demostrarme que puedo hacer varias cosas”, comentó.

LEA MÁS: Así imitan presentadores de Repretel a popular maquillista de Teletica

Feliz de volver a su zona de confort: el deporte

Coto aseguró que su regreso lo tiene más que contento.

“Superfeliz porque mis amigos más cercanos del canal están en deportes y el ambiente laboral, la verdad, que lo disfruto muchísimo aquí en deportes”, recalcó.

Explicó que la empresa le dio la opción de regresar en diciembre o enero, pero prefirió adelantar el movimiento por la fuerte agenda que se avecina.

LEA MÁS: Ítalo Marenco contó que tras salir de Giros ahora puede hacer algo que el programa no le permitía

“Viene la vuelta ciclística, la final del campeonato nacional y otros proyectos, entonces preferí hacer el traslado de una vez. Voy a continuar en Deportes Repretel en labores de producción con 120 minutos, algunos otros programas o formatos que vienen a futuro”, especificó.

Alejandro Coto vuelve a Deportes Repretel. (redes/Instagram)

Coto también participará en las transmisiones de canal 6 del Festival de la Luz y Alajuela Brilla.

La Teja intentó conversar con Yamileth Guido, productora de Giros, para conocer su versión, pero al cierre no fue posible localizarla.