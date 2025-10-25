Así imitan presentadores de Repretel a popular maquillista de Teletica

El maquillista de Teletica, Adán Chinchilla, ha ganado popularidad en Instagram y TikTok gracias a sus videos divertidos e inspiradores. Entre ellos, su famosa canción de “la hora del cafecito” ha conquistado a miles de seguidores.

Diego Vargas y Alejandro Coto se unieron a Giros hace unas semanas. Fotografía: Cortesía Repretel. (Repretel /Repretel)

Diego Vargas y Alejandro Coto se unen a la tendencia

Este viernes, los presentadores de Repretel, Diego Vargas (el Mochilero) y Alejandro Coto, se dejaron contagiar por la música de Chinchilla.

“Llegó la hora, del cafecito; del cafecito, llegó la hora”, cantaron los conductores de Giros, la revista matutina de canal 6, mientras imitaban al popular maquillista.

“Como canta Adán. ¡Exótico!”, escribió Vargas al compartir el divertido video en sus redes mientras preparaban su propia tacita de café.

Popularidad que traspasa la televisión

Adán Chinchilla trabaja en los principales proyectos de temporada de canal 7, como Nace una estrella, Mira quién baila y Tu cara me suena.

Su fama en redes sociales lo ha llevado a participar en programas de canal 7, pódcast independientes y espacios radiales como Pelando el ojo, de Monumental.

