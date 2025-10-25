Farándula

Así imitan presentadores de Repretel a popular maquillista de Teletica

Diego Vargas, el famoso Mochilero, y Alejandro Coto, sorprendieron con la imitación del querido artista de canal 7

Por Manuel Herrera

El maquillista de Teletica, Adán Chinchilla, ha ganado popularidad en Instagram y TikTok gracias a sus videos divertidos e inspiradores. Entre ellos, su famosa canción de “la hora del cafecito” ha conquistado a miles de seguidores.

Diego Vargas (izq) es recordado por el segmento El Mochilero. Alejandro Coto se unirá el 8 de setiembre tras su paso por formatos como Deportes Repretel.
Diego Vargas y Alejandro Coto se unieron a Giros hace unas semanas. Fotografía: Cortesía Repretel. (Repretel /Repretel)

Diego Vargas y Alejandro Coto se unen a la tendencia

Este viernes, los presentadores de Repretel, Diego Vargas (el Mochilero) y Alejandro Coto, se dejaron contagiar por la música de Chinchilla.

“Llegó la hora, del cafecito; del cafecito, llegó la hora”, cantaron los conductores de Giros, la revista matutina de canal 6, mientras imitaban al popular maquillista.

“Como canta Adán. ¡Exótico!”, escribió Vargas al compartir el divertido video en sus redes mientras preparaban su propia tacita de café.

Presentadores de Repretel imitan a maquillista de Teletica

Popularidad que traspasa la televisión

Adán Chinchilla trabaja en los principales proyectos de temporada de canal 7, como Nace una estrella, Mira quién baila y Tu cara me suena.

Su fama en redes sociales lo ha llevado a participar en programas de canal 7, pódcast independientes y espacios radiales como Pelando el ojo, de Monumental.

Adán Chinchilla en Pelando el ojo con su imitador Joseph Arguedas y su personaje Adán Exótico.
Adán Chinchilla estuvo hace unos días en Pelando el ojo y conoció y compartió con su imitador Joseph Arguedas y su personaje Adán Exótico. Fotografía: Archivo LT. (redes/Captura de video)
RepretelTeleticaAdán ChinchillaAlejandro CotoDiego Vargasmaquillistas costarricenses
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

