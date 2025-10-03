Imitador de Pelando el ojo reveló por qué decidió imitar al maquillista Adán Chinchilla

Joseph Arguedas es el imitador más joven de Pelando el ojo, quien creó el personaje de "Adán Exótico", inspirado en Adán Chinchilla. (redes/Instagram)

El imitador Joseph Arguedas, del programa Pelando el Ojo de radio Monumental, sorprendió a los oyentes con una nueva voz en su repertorio: la del maquillista Adán Chinchilla, a quien bautizó como “Adán Exótico”.

El joven alajuelense contó que la idea de imitar al famoso estilista de los formatos de Teletica nació de tanto verlo en redes sociales.

“A Adán desde hace mucho lo venía siguiendo en los en vivo de TikTok. Empecé a agarrarle la voz, los ademanes, la forma en que mueve la boca, y de ahí poco a poco lo fui sacando (el personaje)”, explicó.

Adán Chinchilla es maquillista y estilista y es muy seguido en las redes sociales. (redes/Instagram)

El debut de “Adán Exótico” fue apenas este miércoles, durante el programa dirigido por Norval Calvo, y la reacción de la gente dejó boquiabierto al humorista.

“Yo no esperaba que gustara tanto. En el programa hicimos cinco imitaciones (al momento de la sección), pero con Adán se notó el doble de apoyo. La gente lo disfrutó muchísimo”, aseguró.

En ese momento estaban hablando del concierto de Guns N’ Roses, al que supuestamente iba a ir “Adán Exótico”.

"Adán Exótico" es el nuevo personaje de Pelando el ojo

Incluso, el propio Adán Chinchilla reaccionó de inmediato y hasta conversó con Joseph después de enterarse de que lo había imitado en la radio.

“Hablamos y me dijo que le encantaba, que lo había tomado con mucho orgullo. Yo le aclaré que era con todo el respeto del mundo y eso lo dejó más tranquilo. Para mí es un honor que él lo disfrute”, comentó el imitador.

La imitación de Joseph Arguedas, de Pelando el ojo, sobre Adán Chinchilla, gustó un montón y la seguirá haciendo en el programa. (redes/Instagram)

El humorista reconoció que lo más difícil de esta imitación fue salirse de su zona de confort, ya que siempre se había enfocado en personajes políticos como el de Álvaro Ramos, que es por el que más lo conocen en el programa.

“Esta es la primera vez que hago a alguien de farándula, entonces fue un reto. El timbre de voz no me costó tanto, pero lo complicado fue agarrar esa zeta que Adán recalca en cada palabra”, detalló.

Lo cierto es que la nueva imitación llegó para quedarse y Joseph ya tiene el visto bueno del mismísimo maquillista.

“Ahora con el permiso de él, lo puedo dejar con el nombre real, no hay que cambiárselo. Así que oficialmente se llama Adán Exótico”, afirmó.

Joseph ingresó a Pelando el Ojo el pasado 13 de febrero y, comúnmente, está en cabina los viernes con el resto de imitadores del programa.