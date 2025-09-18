Katherinne González estrenó imitación de conocida política costarricense

Katherinne González lleva nueva años imitando personajes en Pelando el ojo. Fotografía: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Katherinne González sigue sorprendiendo con su talento para la imitación y su reciente “víctima” es ni más ni menos que una política costarricense bastante conocida.

La figura de Pelando el ojo estrenó el miércoles en el programa radial su imitación de Patricia Mora, la exdiputada del partido político Frente Amplio.

González confesó que su nueva parodia la sacó al aire en medio de muchos nervios, algunos que se traducen en manifestaciones físicas como temblor o corazón acelerado.

“Hice una voz que nunca había hecho en el programa y me puse a pensar que, de verdad, el día que me deje de dar miedo al hacer por primera vez una imitación al aire, creo que ya nada tendría sentido”, afirmó la también arquitecta.

Patricia Mora inspiró la nueva imitación de Katherinne González. Fotografía: Archivo GN. (Captura de página de YouTube/Frente Amplio/La Nación)

Luego destacó todo lo que vive en esos segundos previos al estreno de un personaje. “Me empiezan a temblar las manos, se me hace un vacío en el estómago, el corazón todo acelerado y, a pesar de que la gente lo ve a uno todo tranquilo y todo, no se imaginan los nervios que dan, porque hay muchísimas cosas que entran en juego”, explicó.

González mencionó que, al ser la primera vez, hay cosas que hay que ir ajustando en el camino sin perder la concentración del personaje que está imitando para no “dejarlo botado” por la falta de costumbre de tenerlo al aire.

“Uno siente que la mente le va a explotar”, refirió.

Katherinne confesó que el caso de la imitación de Patricia Mora representó para ella estudiar e investigar bastante para que el personaje sea capaz de dar argumentos reales a los que daría el personaje original.

“Edson (Picado, su futuro esposo) me preguntaba algo y yo le decía que le iba a contestar como Patricia Mora para que me empezara a salir el personaje y así lo he hecho con muchísimos personajes”, refirió.

Katherinne González estrena imitación

La integrante de Toros del 6, de Repretel, compartió con la gente una parte de su primera intervención hablando como Patricia Mora y demostró, una vez más, que nació para la imitación.

