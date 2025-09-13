A Edson Picado y Katherinne González les falta algo muy importante para casarse

Edson Picado y Katherinne González están cada vez más cerca de ser esposos. Fotografía: Instagram. (captura /Katherinne González)

Edson Picado y Katherinne González ya tienen prácticamente todo listo para casarse, pero aún les resta algo muy importante por definir, lo que retrasaría el momento de dar el “sí, acepto”.

Picado contó a La Teja que es casi un hecho que este año no se casarán, pues todavía no encuentran un lugar con el que se sientan cómodos para celebrar el matrimonio.

El imitador de Pelando el ojo nos contó que se casarán por la Iglesia católica, pero quieren que la fiesta se lleve a cabo en un lugar cercano al sitio de la ceremonia religiosa, por lo que aún siguen buscando.

Edson dijo que había una opción de caminar al altar en noviembre, pero no están tan convencidos porque en estos tiempos ya ellos están con mucho trabajo por las transmisiones de fin y principio de año de Repretel.

Además, el 10 de octubre Edson se estrena como presentador de televisión en el programa La dulce vida, y para ese mes aún la temporada del show de humor estará al aire por canal 6.

Edson Picado y Katherinne González se comprometieron a inicios de año en medio del frío de los glaciares de la patagonia argentina. Fotografía: Archivo LT. (Captura Instagram )

Picado y Katherinne se comprometieron a inicios de este año en la Patagonia argentina, tras poquito más de seis años de noviazgo.

La pareja vive este año uno de los mejores momentos de su vida amorosa, que contrastó con la difícil pérdida que enfrentó Katherinne el 30 de abril, cuando falleció su papito.