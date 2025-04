Conozca la historia del nuevo imitador de Pelando el ojo, conocido como “Álvarito Ramos”

Joseph Arguedas es el joven imitador de Pelando el ojo, una de las nuevas fichas de Norval Calvo en su programa. (Cortesía Joseph Arguedas/Cortesía)

Hace pocas semanas hay una nueva voz en el programa Pelando el ojo, que se la juega imitando al candidato presidencial liberacionista Álvaro Ramos.

Se trata del joven Joseph Arguedas, quien, con tan solo 18 años, ya se está abriendo camino en el humor.

El alajuelense se considera un fiel oyente del programa de Norval Calvo y fue gracias a una entrevista que le hizo para un trabajo de la universidad que el experimentado humorista terminó descubriendo su talento.

Conozca más de la historia de “Alvarito Ramos”, como ya empieza a ser conocido Joseph por su imitación.

Pelando el ojo es la cuna de los imitadores

- ¿Cómo le llegó esta oportunidad de entrar al programa?

Soy estudiante de periodismo, entonces, para un curso que se llama Fundamentos de Comunicación y Periodismo, me correspondía hacerle una entrevista a una figura pública

Yo, desde los 8 años, he admirado a Norval. Siempre lo veía en las producciones que él hacía en Pelando del Ojo y, últimamente, en La Matraca; entonces siempre lo admiré mucho, tanto a él como en su momento veía videos de Froilán Bolaños. Entonces, se me ocurrió entrevistarlo para ese curso.

En la entrevista, obviamente, llegué muy nervioso, se me ocurrió hacer una ficción de que los personajes que yo imito hablaran con los personajes de Norval, entonces, se sacó una ficción muy vacilona.

Ese mismo día, Norval me dijo que me quedara hacer la imitación de Álvaro Ramos, que fue la primera imitación que hice, y luego me dijo que, esporádicamente, fuéramos agregando más personajes y más participación con mis imitaciones.

- ¿Hace cuánto descubrió que tenía el don de la imitación?

Desde los 8 años que yo imitaba a mis tías, a personajes de la televisión; principalmente, veía las voces que Norval hacía y trataba de hacerlas, y así me fui descubriendo, poco a poco, como que tenía este talento.

LEA MÁS: No va a creer las confesiones que hicieron los humoristas de Pelando el Ojo en un video

Joseph Arguedas contó que escucha Pelando el ojo desde que tenía 8 años. (Cortesía Joseph Arguedas/Cortesía)

- ¿Y a quiénes imita?

Ahorita tengo 10 imitaciones, pero en Pelando al Ojo solo estoy haciendo a Álvaro Ramos, el candidato de Liberación (PLN); a Ariel Robles, diputado del Frente Amplio; y a Diego Miranda, alcalde de San José.

Y estamos creando un personaje que se llama Roger Federico, que es un monaguillo, ya ese es como más personal de voz. Este no es tanto una imitación, sino una inspiración en personas que conozco.

Y algunos otros comentaristas que por cuestiones de exclusividad, no puedo contarte quiénes son, pero ahí los estoy trabajando.

Joseph Arguedas es el imitador de Álvaro Ramos

- ¿Cómo nació este personaje Roger Federico?

Nació en Pelando al Ojo un miércoles en la sección de las peticiones, que son este estilo de rezo que hacen la parodia en el programa. Entonces hay un sacerdote en TikTok, que es el padre Adam Cota; como yo no tenía personaje para participar, a Norval se le ocurrió este Roger Federico, quien es el monaguillo del padre Adam. Yo le puse el apellido que es Roger Federico Velasco Cota.

- ¿En quién se fijó para crearlo?

Me inspiré en muchos personajes. Hay uno colombiano que se llama Juanpis González, que es precisamente la parodia de una persona que tiene mucho dinero, entonces más o menos por ahí va la creación de Roger Federico.

LEA MÁS: Norval Calvo usó su ingenio tras conocer que Estados Unidos canceló visa a Óscar Arias

- ¿Cómo se ha sentido en Pelando el ojo?

Tengo, aproximadamente, dos meses de estar yendo ahí a Central de Radio a Pelando el Ojo, y me he sentido muy bien. Katherinne (González) y Edson (Picado) me han apadrinado muy bien, al igual que Norval, quien me ha dado un respaldo increíble. Y Nicho Vargas también ha sido mucho de darme consejos. Y ahí los demás compañeros también. Tengo una relación excelente con ellos.

Los compañeros se sorprenden mucho de que recuerdo cosas que ellos tal vez no recuerdan o les comento cosas que fueron hace años” — Joseph Arguedas

Joseph Arguedas se la juega imitando al político Álvaro Ramos

- ¿Qué recuerda de esa primera vez que llegó a la cabina y los conoció?

Fue una experiencia increíble. Estaba supernervioso. Yo nada más estaba observando el programa cuando Norval le indicó al controlista, creo que era César Salas, que me dijera que no me fuera todavía de Central de Radios, porque yo tenía que ir a la universidad, y me pidió que me quedara para que hiciera la imitación de Álvaro Ramos.

Al entrar a la cabina fueron unos nervios terribles, y la voz, la imitación, no salió tan bien en ese momento, pero a la gente le gustó mucho.

El humorista Nicho Vargas es uno de los que más lo ha apoyado tras su llegada al programa. (Cortesía Joseph Arguedas/Cortesía)

- ¿Qué le dio por imitarlo a él?

Yo lo admiro mucho, y un día viendo televisión con mi tía Nidia, estábamos observando que por el problema auditivo y todo, es una persona que se ha superado, y ha logrado puestos increíbles. Entonces por eso decidí imitarlo, porque lo admiro mucho.

- ¿Ya lo conoce o lo ha escuchado imitarlo?

A Álvaro todavía no lo conozco. A mis otras dos imitaciones sí ya he tenido el gusto de poder hablar con ellos.

LEA MÁS: Katherinne González y Edson Picado ya tienen definido cuándo será su boda

Joseph Arguedas tiene si acaso dos meses de estar llegando al programa de humor de radio Monumental. (Cortesía Joseph Arguedas/Cortesía)

- ¿Y qué le han dicho?

Bueno, a Ariel Robles le encantó mucho la imitación. Dice que es como estar escuchándose en un audio. Y Diego Miranda me dijo que me daba el aval para imitarlo y que apenas estrenara la imitación que le mandara un audio.

- ¿Soñaba con llegar a un programa de humor?

Ese era mi mayor anhelo. Y al día de hoy todavía es algo increíble. Cuando llego, al conversar con ellos antes del programa, poder ver y conocer a las personas detrás de las imitaciones es algo increíble.