Norval Calvo usó su ingenio tras conocer que Estados Unidos canceló visa a Óscar Arias

Norval Calvo es uno de los empresarios del humor más exitosos de Costa Rica. Fotografía: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

Norval Calvo no dejó enfriar el tema de la cancelación de la visa de Óscar Arias y usó su ingenio en una parodia que hizo sobre eso y que presentó este martes en Pelando el ojo.

LEA MÁS: Norval Calvo reaccionó al nuevo programa de Teletica, ¿competencia a Pelando el ojo?

El gobierno de Donald Trump comunicó este 1 de abril a Arias que le revocaba la visa, impidiéndole al expresidente entrar a Estados Unidos ya que el documento es un requisito para los ciudadanos costarricenses que visiten ese país.

Ante la controversia que se armó por eso y el sinsabor que se llevó Arias tras conocer la noticias, Norval Calvo le buscó el lado amable al asunto y en su programa de humor bromeó con eso.

Norval Calvo le encontró el lado amable a la cancelación de la visa a Óscar Arias

Calvo imita a Arias a la perfección, de ahí que le cambió la letra a la famosa canción New York, New York, de Frank Sinatra, y la adaptó al momento que vive el expresidente de Costa Rica.

LEA MÁS: Voces de dos expresidentes nunca las pudieron imitar en Pelando el ojo, ¿por qué?

Norval se lució con una letra al mejor estilo de los chinaokes, provocando mucha risa entre la gente y mensajes de felicitación por su talento.

“Sin visa quedé, viajar no podré, ya no me dejarán entrar a Nueva York; a Disney no iré, sin rumbo quedé”, es parte de la composición que hizo Calvo, quien la interpretó en vivo en el programa de humor de las tardes de radio Monumental.