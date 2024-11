Voces de dos expresidentes nunca las pudieron imitar en Pelando el ojo, ¿por qué?

Norval Calvo es el director de Pelando el ojo. (Instagram)

El programa radial Pelando el ojo celebró esta semana sus 23 años al aire y en medio del festejo, su director, Norval Calvo, reveló que solo las voces de dos expresidentes de la República no las pudieron imitar en este tiempo.

Calvo hizo la confesión durante una entrevista que le hicieron en estos días en el programa Matices, de Randall Rivera, donde habló sobre el proyecto humorístico, que se transmite por radio Monumental.

El empresario explicó que nunca pudieron imitar a Luis Guillermo Solís ni a Carlos Alvarado porque nadie del equipo logró llegarles al tono de voz.

“Luis Guillermo Solís es de los presidentes que nunca han pasado por Pelando el ojo. Nos pasó con Carlos Alvarado también que era una voz muy neutra, muy difícil de hacer y ni este servidor ni los demás compañeros pudimos hacer la imitación”, contó.

Los expresidentes Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado nunca fueron imitados en Pelando el ojo. (Mayela López)

Dejando por fuera a Solís y Alvarado, todos los demás presidentes que han gobernado en los últimos 23 años han sido imitados en Pelando el ojo, incluyendo a Laura Chinchilla.

“Son los únicos personajes que no hemos podido hacerlos y no porque no quisiéramos”, agregó el periodista.

Pelando el ojo es un programa de imitaciones y humor cuyo eslogan es “la noticia con humor”, pues informa sobre la realidad nacional de la forma más jocosa posible; de ahí que las imitaciones de políticos no faltan en el repertorio.

Como parte de sus 23 años al aire, este domingo 24 de noviembre, en el Multicentro de Desamparados, Pelando el ojo ofrecerá un show de imitaciones gratuito y para toda la familia, a partir de las 4 de la tarde.

Pelando el ojo está de manteles largos. Cumple 23 años al aire. (Instagram)

Además de los shows de humor habrá música en vivo y rifas entre los asistentes.