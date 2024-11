Norval Calvo reveló el fuerte pleito que tuvo con Ignacio Santos por este motivo

Norval Calvo reveló feo problema que tuvo Ignacio Santos en el pasado

Norval Calvo reconoció que hace años tuvo un fuerte problema con Ignacio Santos, hecho que lo hizo imitarlo sin decir su nombre.

El humorista tuvo esta semana una entrevista con Randall Rivera en Matices, donde habló sobre una especie de pleito que tuvo hace años con el director de Telenoticias.

En la entrevista él contó que, a diferencia de otras personas que cuando los imita dice el nombre real, cuando hace la voz del periodista usa un personaje que se llama “Chito Mantos”.

“Qué buena pregunta, porque con Ignacio hace un tiempo tuvimos un problema, no nos hablamos durante muchos años, no por la imitación, sino porque yo estuve en ese canal (Teletica) hace un tiempo y por x problema me vine para la competencia”, contó.

Ante las dudas de Rivera, aclaró que el problema no fue porque pasó de trabajar de Teletica a Repretel.

“Froilán y yo estábamos en El Chinamo, pasaron unas cosas, renunciamos y a las dos semanas nos llamó Repretel. Entonces, para evitar, porque estaba muy reciente ese pleito, esa disconformidad, porque no fue que nos agarramos, dije que mejor le iba a poner Chito Mantos para que no hubiera problema”, concluyó.

A pesar de que no dio fechas, ya Calvo tiene muchos años trabajando en Repretel y en el 2021 estuvo con Santos en un programa de entrevistas de TD Más, por lo que, al parecer, todo quedó en el pasado y ya recuperaron el contacto.