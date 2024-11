La Matraca regresa al 6 y una imitadora debutará en el programa

La Matraca inicia este 9 de noviembre, a las 8 p.m.. (Captura FB)

La quinta temporada de La Matraca se estrena este sábado 9 de noviembre y este año debutará una de las imitadoras de Pelando el ojo en este programa de canal 6.

Se trata de Sharom Daniela Mendoza, la de las pelucas de colores, quien se incorporó al espacio radial dirigido por Norval Calvo hace un año y ya se le están abriendo las puertas en la televisión.

En octubre de 2023, esta herediana, de 30 años, llegó al programa de imitaciones tras ganar un casting, pero jamás se imaginó que en tan poco tiempo se le daría esta gran oportunidad en Repretel.

Sin embargo, siempre lo soñó, desde que jugaba en la intimidad de su cuarto a imitar a grandes cantantes, no solo en el tono de su voz sino también en sus gestos.

Sharom Mendoza, imitadora de Pelando el ojo, debutará este año en La Matraca.

En esta temporada, Sharom tendrá la oportunidad de protagonizar dos musicales que la tienen muy ilusionada y a la vez muy nerviosa, porque se enfrentará a un mundo desconocido, pues nunca ha estado frente a tantas cámaras bailando y cantando junto a todo un equipo coreográfico.

“Me siento a la vez muy nerviosa, porque todo este mundo del entretenimiento todavía es supernuevo para mí y lo desconozco montones, pero es muy emocionante también. Todavía no he tenido la oportunidad de ensayar como los otros compañeros, porque los show son diferentes, pero sí tuve que ir a grabar unas cosas, entonces todavía como que no he vivido todo ese proceso, pero por lo que he visto, se ve superinteresante, una producción grandísima, es muy emocionante, todos parecen superestrellas. Entonces me emociona mucho la idea de estar con otros artistas, que bailan, que cantan y eso me hace sentir que mi proceso de formación como artista está siendo muy bendecido”, dijo.

Ellos son los bailarines de La Matraca

Sharom contó que le encanta cantar y que esta será la primera vez que la transformarán por completo en una celebridad, por lo cual está algo ansiosa de que se llegue ese momento para ver el resultado final.

Ella solo espera que su trabajo guste tanto como las imitaciones que hace en Pelando el ojo, aunque no niega que le asustan los comentarios negativos que pueda llegar a recibir, pues nunca faltan.

“Me siento muy honrada, me siento muy feliz por la oportunidad y recibo todo con mucha humildad porque estoy empezando y espero seguir siempre así. Sí me asusta montones porque siempre hay muchas opiniones y, aunque uno trate de no enfocarse en los detractores, las cosas siempre le pueden doler un montón, porque uno lo hace con mucho amor y estoy explorando este mundo donde quiero exponer mis talentos.

“Entonces sí me asusta bastante esa recepción de las personas, pero de mi parte yo lo estoy haciendo con todo el amor del mundo y con esa mentalidad de poder entretener a las personas que lo están viendo y que la pasen bonito en lo que dura el programa, que sea una experiencia bonita para ellos y también para mí”, expresó.

Este es el equipo de bailarines que estará en los musicales y demás secciones de La Matraca.

Secreto en la familia

Desde que Sharom recibió la noticia de que formaría parte del equipo de artistas de este formato, ha tratado de mantenerlo en secreto, pues según dijo, quiere darle la sorpresa a su familia.

Su mamá, Kattia Monge, sí sabe que saldrá en el programa, pero no le ha querido contar a cuáles cantantes imitará para que también se sorprenda.

“Lo he tenido muy callidito porque quiero que sea como más sorpresa y también para no estresarme tanto, ya cerca de la fecha sí les digo para que lo vean y se emocionen”, dijo.

Nicho Vargas también estará este año en La Matraca.

Su participación se verá en las próximas galas y no en la de este sábado, cuyo musical estará enfocado en la película de Disney “Intensamente”.

“En mi mente solo está el ‘¡ay qué nervios!, ¡qué miedo esto!’, como es la primera vez, pero los compañeros me dicen que es muy bonito y siento que es un gran equipo”, recalcó.

Sharom Mendoza usa pelucas porque es sobreviviente de cáncer

Regresan algunas secciones

Otro que estará en este nueva temporada será el humorista Nico Vargas, quien también está en Pelando el ojo, y saldrá personificando a Cantinflas y Gorgojo.

Él se unirá al equipo de humoristas que ya tienen rato en el programa como Gustavo Ramírez, Roque Ramírez, Edson Picado, Katherinne González, Davis Núñez y Franklin Vargas, entre otros.

La Matraca, de Repretel, será presentada por Andrés Zamora "El padre mix". Cortesía

Norval Calvo nos adelantó que, además, en esta ocasión presentarán a la novia del “Chacalito”, el ayudante de Don Francisco.

“Estamos trabajando desde hace como dos meses y, pues, la fórmula ya está hecha desde hace unas temporadas atrás, con secciones que a la gente le han gustado mucho y permanecen. Por ejemplo: el noticiero, el versus que vuelve, que es aquella sección que está el imitado con el imitador, está la sección de los cantantes que es donde está Don Francisco, y venimos con la novia del Chacalito. Esa sección de Don Francisco le permite a todos los compañeros que hacen imitaciones de cantantes reales, cantando en vivo, hacer ese tipo de imitaciones. Viene también la carta de Tototoño, Mi chiste es mejor, en fin”, mencionó.