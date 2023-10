Sobreviviente de cáncer y tiktoker es una de las nuevas voces de Pelando el ojo

El programa Pelando el ojo cumplirá en noviembre 22 años de estar al aire y a partir de este 3 de octubre se integrarán cuatro nuevos imitadores.

La familia de Pelando el ojo sigue creciendo y a partir de este mes se empezarán a escuchar cuatro imitadores nuevos en el programa.

Entre sus nuevos integrantes está una joven sobreviviente de cáncer y además tiktokera que esperar hacer reír a los oyentes con la facilidad que tiene para imitar el acento de otros países.

Se trata de Sharon Mendoza, mejor conocida como Shadow en redes sociales, y quien se ha caracterizado por hacer videos utilizando pelucas de colores, pues luego de ser diagnosticada en enero con cáncer en el fémur derecho perdió su cabello por la quimioterapia.

La herediana, de 29 años, nos contó que fue por un impulso de su mamá Kattia Monge, que decidió participar en un casting que hizo en agosto Norval Calvo sin imaginar que sería seleccionada.

“Gracias a mi mamá es que empecé a ver y escuchar Pelando el ojo, ella es superseguidora del programa y fue la que me motivó a mandar el video y es curioso porque ella desde hace un montón me decía: ‘usted va a trabajar ahí' y yo era: ‘ay sí, mami’ y cuando me llamaron no lo podía creer”, contó muy contenta.

Marvin Ballestero, Sharon Mendoza, Sebastián López y Ricardo Carballo son los nuevos imitadores de Pelando el ojo. Cortesía

Sharon recordó que desde muy pequeña escuchaba las novelas con su mamá y le daba por imitar el acento de los venezolanos, mexicanos, argentinos y de personajes como la “Tía Maricucha” de la actriz María Torres, pero que por su timidez muy pocos conocían su talento.

“A mí me daba mucho miedo audicionar porque para mí esa gente es increíble y todavía no puedo creer todo lo que estoy viviendo. Cuando recibí el correo de Norval caí muerta unos segundos y después volví a la vida”, dijo emocionada.

Sharon aseguró que siempre irá al programa con sus pelucas. Instagram

De hecho, cuando recibió la buena nueva de que será parte del elenco del programa que cuenta la noticia con humor iba camino a su última radioterapia. Actualmente dice sentirse muy bien de salud y en diciembre le harán un nuevo TAC para reconfirmar que el cáncer se ha ido de su cuerpo.

Todos los días he pasado con mariposas en el estómago del nerviosismo, todavía no caigo en razón que esto vaya a pasar”. — Sharon Mendoza, imitadora

Tercera fue la vencida

A partir de este 3 de octubre también se integrarán los jóvenes Sebastián López, de 25 años y vecino de Heredia; el periodista José Ricardo Carballo Villalobos y el locutor deportivo Marvin Ballestero, también de Heredia. Este último ha ido al programa en varias ocasiones, pero ya fue fichado por tiempo completo. Además, trabaja en el departamento de producción de la emisora La Mejor, de Central de Radios.

En el caso de Sebastián contó que estudia Ingeniería Eléctrica con énfasis en sistemas de energía, en la Universidad de Costa Rica, y que desde que tenía 7 años descubrió que tenía la habilidad de imitar voces.

“A los 9 años descubrí Pelando El Ojo mientras corría emisoras de radio y, aparte de disfrutar mucho el programa, descubrí que había profesionales haciendo imitaciones que en ese momento ni conocía que eso que me gustaba hacer por bromear tenía un nombre”, mencionó.

En el 2019 decidió participar en el programa “La dulce vida”, de Repretel, donde ganó una de las competencias y clasificó a la semifinal, eso dio pie para que después lo invitaran a participar en La Matraca.

Sebastián López participó en el programa La dulce vida que hizo Repretel en el 2019. Foto: Facebook

Otro que no puede creer que al fin va a estar sentado al lado de humoristas de la talla de Gustavo Ramírez, Roque Ramírez, Edson Picado, Katherine González, entre otros, es José Ricardo Carballo.

El periodista y escritor confesó que esta fue su tercera audición para entrar al programa y que se siente “muy complacido y honrado” que lo hayan elegido entre más de 50 participantes.

En el 2016 él se abrió un canal de YouTube llamado JR Imitaciones en el que comparte su talento y también participó en “La dulce vida”, por lo que ya tiene algo de experiencia.

“Imito desde hace unos 15 años, de hecho empecé a enamorarme de este oficio a raíz que escuchaba el programa cuando estaban Norval y Froilán (Bolaños) y hacía algunas de las imitaciones que ellos hacían como Hernán Medford, Oscar Arias, Guimaraes, los más tradicionales, y ahí me di cuenta que tenía ese talento, pero lo tenía así como muy escondido, solo para mí, para algunos familiares o amigos cercanos hasta que ya abrí mi canal de YouTube”, contó.

José Ricardo Carballo además de tener talento para el humor es escritor y ya ha publicado cuatro libros. Instagram

Nuevos personajes

Norval Calvo, director de Pelando el ojo, explicó que la integración de estos cuatro humoristas se debe a un refrescamiento que le quiere dar al programa por sus casi 22 años al aire.

Además, porque tiene en mente otros proyectos futuros no solo en radio sino también para televisión y redes en los que necesita nuevos personajes.

Los cuatro nuevos humoristas se irán turnando con los ya existentes por lo que no habrán salidas.

“Era el momento ideal no solamente para tener los que ya tengo actualmente sino para aprovechar y meter figuras nuevas, personajes nuevos, para enriquecer el programa más”, mencionó el experimentado imitador.

Entre los nuevos personajes que se empezarán a escuchar están: Daniel Ortega, Donald Trump, Carlos Alvarado, la diputada Sofía Guillén, la ministra de la Presidencia Natalia Díaz, Nicolas Maduro, Bryan Ganoza, el “cabro más macabro”, José Manuel López Obrador (presidente de México) entrenadores como Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, José Mourinho, Ricardo Ferretti, entre otros.

Norval Calvo dice que le tiene mucha fe a los nuevos integrantes del elenco.

Pelando el ojo se transmite de lunes a viernes a las 5 p.m. por radio Monumental y también se puede ver por canal 2.