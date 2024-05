Sharom Mendoza, imitadora de Pelando el ojo, recordó el viaje que marcó su peculiar estilo

Sharom Mendoza tiene 30 años y es de Heredia. (Cortesía)

El maquillaje y las pelucas coloridas son un sello característico de Sharom Mendoza, una de las imitadoras más nuevas del programa Pelando el ojo, de radio Monumental.

Shadow, como es más conocida en redes sociales, no pasa por desapercibida por donde ande, debido a ese particular estilo, que se vio muy influenciado por un viaje que hizo cuando tenía seis años.

A esa edad, la herediana se montó por primera vez en un avión para un soñado viaje a Disney, al que la llevó su mamá, donde se sumergió en su gran mundo de fantasía y color.

Mendoza, quien es sobreviviente de cáncer, compartió a La Teja una foto de aquel momento y, 24 calendarios después, se asombra con el paso del tiempo y con las caritas que hacía para todo, gestos que conserva todavía hoy.

- ¿Cuáles son los mejores recuerdos que tiene de la Sharom de esa época?

La verdad que casi no me acuerdo de nada, pero cuando veo fotos de esa época, pienso en que no me tenía que preocupar de nada más que de disfrutar todo lo que estaba viviendo por primera vez en ese momento. Los colores, los personajes y la magia que se sentía en ese lugar. Me encantaba tomarme fotos con todo lo que veía y abrazar a todos los bichitos. ¿Cómo hago para devolverme a esa edad? ¡Ser adulto es muy difícil!

- ¿Qué significó ese viaje a Disney?

Ese fue el primer viaje de mi vida y lo hice con mi mamá. Mi fiel compañera de aventuras. Quedamos impresionadas con la grandeza de todos los edificios, los personajes coloridos, los desfiles impresionantes, los simuladores y las montañas rusas. Haberlo compartido con ella fue una experiencia muy bonita.

Sharom Mendoza recordó la vez que conoció a Mickey. (Cortesía)

- ¿Cuánto marcó esa experiencia a la Sharom de hoy?

Después de ese viaje, quedé más enamorada de la animación, los dibujos, los colores, las presentaciones en los escenarios, la música y de todos los personajes que conocí. Creo que por eso es que me encanta tanto la música, dibujar y vestirme colorida.

- ¿Cómo nacieron sus “caritas” y qué significa seguir con ese rasgo de su infancia?

Siempre he sido muy expresiva. Me encanta expresarme de manera artística y aparentemente también con mi cara. Creo que por eso a veces es tan fácil leer mi estado de ánimo, porque muestro mis sentimientos y emociones con mi cara… y la verdad que me encanta. Me encanta rodearme de momentos y personas que me hagan sentir muchas emociones positivas, que le agreguen más color a mi vida y que me provoquen muchas arruguitas de tanto sonreír. Esas caras que todavía hago a mis treintas, muestran que la mini Sharom sigue viviendo en mí.