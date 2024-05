Keyla Sánchez reapareció en las gradas del estadio Saprissa, ¿con quién estaba?

Keyla Sánchez andaba en el estadio Saprissa junto a su hijo Thiago. (Jose Cordero)

La modelo y presentadora Keyla Sánchez apareció este domingo en los palcos del estadio Saprissa para ver la mejenga de la semifinal, en la que los morados derrotaron 4-0 a San Carlos.

La cámara de La Teja pescó a la famosa junto a su hijo, Thiago, ambos bien identificados con los colores tibaseños y haciéndole barra al Monstruo.

Todo hace indicar que fue una bonita tarde familiar en el estadio, entre madre e hijo, pues no se le vio con nadie más en los palcos, que en esta ocasión estuvo llena de figuras reconocidas en Costa Rica, como el expresidente de la república, Miguel Ángel Rodríguez.

(Jose Cordero)

Keyla Sánchez y su hijo Thiago pasaron una linda tarde en el estadio. (Jose Cordero)

¿Será que Keyla andaba viendo a algún amigo? La verdad es que ella tiene derecho de ir al estadio cuando quiera y a lo que sea, como lo dijo en agosto del año pasado cuando la relacionaron con el portero Kevin Chamorro, con quien negó que tuviera alguna relación.

“Fui el domingo al estadio, ¿y? Pero, desde ya se los digo, voy a seguir yendo, si me siguen invitando voy a ir ahí, a un concierto, almuerzo, cena, por una taza de café, a la playa, montaña, voy a ir donde yo quiera ir y no tienen por qué decir: ‘Que si Keyla se vio en un concierto, ya anda con el baterista’. Me da risa porque hay gente que se cree todos esos cuentos”, dijo entonces.

