Keyla Sánchez se refirió a los rumores que la vinculan con el portero de Saprissa Kevin Chamorro

Keyla Sánchez asistió el domingo al estadio. (Johan Durán/John Durán)

La guapa presentadora de televisión Keyla Sánchez dejó impactados a sus seguidores luego de la confesión que hizo en redes sociales.

Por medio de su cuenta de Instagram la guapa saludó a sus seguidores como usualmente lo hace, y dijo: “Amaneció tristón el día (...) que tengan un día de cosas lindas de mucha paz, así como nosotros lo merecemos”.

La presentadora contó que vio varias noticias de ella porque aparentemente ya está en un relación o tiene un supuesto enamorado, el señalado es el portero de Saprissa Kevin Chamorro.

“Dejen de estarme sacando novios cada 15 días de verdad. Cuando yo esté con alguien seré la más orgullosa y feliz de decir: ‘Estoy con esta persona, me estoy dando el chance, conociendo y saliendo, si es pareja, no sé, lo que sea’“, expresó.

La presentadora del canal del trencito añadió que si ella va a un lugar es porque ella quiere o porque la invitan.

“Fui el domingo al estadio, ¿y? Pero, desde ya se los digo voy a seguir yendo, si me siguen invitando voy a ir ahí, a un concierto, almuerzo, cena, por una taza de café, a la playa, montaña, voy a ir donde yo quiera ir y no tienen porque decir: ‘Que si Keyla se vio en un concierto, ya anda con el baterista’. Me da risa porque hay gente que se cree todos esos cuentos”, agregó.