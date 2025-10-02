Adán Chinchilla es la nueva imitación en Pelando el ojo, ¿qué dice el maquillista?

21/09/2025. Mira quien baila, temporada 2. Gala #2. Estudio Marco Picado. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

“Adán Exótico” es el nuevo personaje de Pelando el ojo que se estrenó este miércoles 1 de octubre y está inspirado en el famoso maquillista Adán Chinchilla, quien colabora en algunos formatos de Teletica.

El encargado de darle vida es el joven imitador Joseph Arguedas, el mismo que se hizo popular por imitar al candidato presidencial Álvaro Ramos.

Jugando con los dichos y ocurrencias que el maquillista suele usar en sus transmisiones en vivo en TikTok fue que lo creo y su intervención en el programa de la noticia con humor fue todo un éxito.

LEA MÁS: Conozca la historia del nuevo imitador de Pelando el ojo, conocido como “Álvarito Ramos”

Joseph Arguedas es uno de los jóvenes imitadores de Pelando el ojo, programa liderado por Norval Calvo. (Cortesía Joseph Arguedas/Cortesía)

Pero, ¿qué dice Adán de que lo estén imitando en Pelando el ojo?

Lejos de molestarse, el vecino de Acosta se lo tomó con toda la gracia del mundo y hasta se sorprendió cuando le avisaron que lo estaban imitando.

Y es que, justo cuando Joseph estaba al aire en la 93.5 F.M. hablando como él, el estilista estaba haciendo un en vivo en sus redes y sus seguidores empezaron a decirle sobre la imitación.

“¡Ay Dios!, qué belleza, mujer, qué orgullo para mí, ¿verdad? Demasiado vacilón está“, dijo entre risas al contarnos su reacción al escuchar a Joseph.

LEA MÁS: Katherinne González estrenó imitación de conocida política costarricense

Chinchilla reconoció que no podía creer que pensaran en él para imitarlo en un programa tan escuchado.

“Yo decía, ¿cómo? ¿Imitándome a mí? Y ya cuando lo escuché, ay no, me encantó, me parece un 90% igual a mi voz”, aseguró.

Adán dice ser muy perfeccionista y que de nota a la imitación le da un 9 de 10 porque siente que aún le falta.

“Le falta hablar un poquito más aplayado, más mujer”, dijo.

Adán Chinchilla, maquillista y estilista, confesó que no le molesta que lo imiten en Pelando el ojo. (Jorge Andrés Arce)

Habló con el imitador

Adán contó que ya habló con Joseph y le agradeció por hacer su imitación sin exageraciones y sin faltarle el respeto.

“Me siento orgulloso de que lo hagan en bonita forma, no burlándose, sino con alegría para la gente. Si fuera en forma burlista sí me enojaría, pero esto es todo lo contrario”, señaló el maquillista de Mira quién baila.

Tanto gustó el personaje de “Adán Exótico” que el video del programa de radio se viralizó de inmediato.

"Adán Exótico" es el nuevo personaje de Pelando el ojo

Además, provocó que el maquillista recibiera más de mil mensajes privados en WhatsApp respecto al video.

“La gente me quiere mucho y yo dependo de ellos, de mis clientes, por eso trato de ser siempre humilde y agradecido”, comentó.

Adán también confesó que desde hace año y medio decidió tomarse en serio el tema de crear contenido en redes y que en el último año su crecimiento ha sido tal, que hasta le ha ayudado a llenar el salón de clientas, pero que jamás se imaginó que sería inspiración para una imitación de humor.

Viaje espectacular

Chinchilla viene de un viaje soñado por Suiza, donde andaba vestido como Pedro, el mejor amigo de Heidi, cuento creado por la escritora Johanna Spyri y que se convirtió en fábula de televisión.

“Demasiado espectacular, mujer. Sentí que estaba en Costa Rica, pero en versión primer mundo. Me tomaban fotos en las paradas del tren, todo mundo feliz”, contó sobre su paseo por los Alpes suizos y la propia casa de Heidi que sirvió de inspiración para el libro.

LEA MÁS: Adán Chinchilla, maquillista de Teletica, cumplió un sueño en Suiza que tiene que ver con la infancia de muchos

El maquillista asegura que antes era muy tímido, pero hoy disfruta cada ocurrencia que comparte.

“Si yo empiezo a vivir para la gente negativa, no vivo. Ahora disfruto, soy yo mismo y la gente lo aprecia”, dijo.

Adán Chinchilla conoció la casa de Heidi en Suiza

Así que, mientras en la radio lo imitan, en la vida real Adán sigue consolidando su sello: ser un personaje auténtico, alegre y, como él mismo dice, “exótico”.