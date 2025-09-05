Adán Chinchilla, maquillista de Teletica, cumplió un sueño en Suiza que tiene que ver con la infancia de muchos

Adán Chinchilla es uno de los maquillistas de los formatos de Teletica. (GRACIELA SOLIS)

El querido maquillista de Teletica, Adán Chinchilla, ya llegó a Suiza y de una vez se fue a cumplir el sueño que tanto deseaba y la razón por la que decidió conocer este país.

Antes de salir a conocer uno de los lugares más emblemáticos de los Alpes suizos se puso un traje muy especial que él mismo diseñó para la ocasión.

LEA MÁS: Adán Chinchilla, maquillista de Teletica, se topó un aparato “exótico” en París y quedó como loco

Y es que el estilista soñaba con conocer la casa que sirvió de inspiración para la fábula de Heidi, que tanto le gustaba ver en su infancia.

La vivienda Heidi- Dorf está ubicada en Maienfeld y fue donde la escritora Johanna Spyri (1827-1901) creó la historia de este cuento.

Para esta especial ocasión Adán se hizo un traje de Pedro, el gran amigo de Heidi.

Adán Chinchilla conoció la casa de Heidi en Suiza

A pesar de que el día estaba lluvioso y fría el maquillista disfrutó montones la experiencia e hizo un video de todo lo que conoció para que sus seguidores también conocieran.

LEA MÁS: Queridísimo colaborador de Teletica está devastado con esto que le pasó

Adán estaba todo feliz de conocer la cocina del abuelo de Heidi, así como la cama donde dormía la niña huérfana, alegre y amante de la naturaleza.

“En esta vida no dejen de cumplir sus sueños por las demás personas, sean ustedes originales, mientras no hagamos ningún tipo de daño a nadie sigan siendo felices. Esto que viví hoy ya lo cumplí y gracias a Diosito puede estar aquí”, dice en el video que compartió.

LEA MÁS: Yeris Lobo, ganador de Nace una estrella, está pasando por un complicado momento de salud