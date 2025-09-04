Adán Chinchilla, maquillista de Teletica, se topó un aparato “exótico” en París y quedó como loco

Adán Chinchilla es uno de los maquillistas más queridos de Teletica. (Jorge Andrés Arce)

Adán Chinchilla, querido maquillista de Teletica, va de camino a Suiza a disfrutar de unas merecidas vacaciones.

El experto en belleza y su pareja llegaron al aeropuerto de París y se encontraron con aparato muy “exótico”, como dice él, que les llamó mucho la atención.

Adán no pudo evitar compartir con sus seguidores el sorprendente momento que vivió al llegar a Francia.

Y es que al maquillista le llamó la atención ver que en el aeropuerto europeo andan basureros tipo robot en medio de los viajeros para que no tenga que desplazarse a echar la basura.

Adán Chinchilla, maquillista de Teletica, se encontró un basurero muy "exótico"

“Chiquillos, aquí ando detrás del robot, vean qué exótico. Anda detrás de la gente para que la gente eche la basura y ellos son así de inteligentes. ¡Exótico! ¡Un robot exótico!“, contó en su video.

El maquillista estaba muy feliz con este viaje, hasta se hizo un traje como el de Pedro, el gran amigo de Heidi (de la fábula), para ir a recorrer los Alpes suizos.

Adán era uno que sonaba para entrar a la segunda temporada de Mira quién baila (MQB), pero ya tenía programado este viaje desde hace meses.