Vea cómo luce Víctor Carvajal tras tres años fuera de Teletica y todo lo que le contó a maquillista del 7

Justamente hace tres años Víctor Carvajal fue despedido del programa De boca en boca.

Víctor Carvajal fue despedido hace exactamente tres años de Teletica y esto hizo que se fuera a vivir a Estados Unidos, entre otras cosas más.

El expresentador luce ahora un ‘look’ bastante distinto al que tenía cuando era una de las figuras principales de De boca en boca.

El copetudo hizo una transmisión en vivo en TikTok la noche de este miércoles con el maquillista Adán Chinchilla, quien precisamente trabaja para los formatos de canal 7, donde dejó ver su nuevo aspecto.

Víctor ahora no solo luce una barba bastante abultada sino que también usa el cabello largo, rapado a los lados, y anda con aretes en ambas orejas.

Víctor Carvajal y Adán Chinchilla hicieron un en vivo en TikTok donde hablaron de todo.

Dicho aspecto sorprendió al mismo Adán, quien le pregutó que por qué andaba con esa barba tan larga.

“Diay ahora ando como la Varonessa. Es que ahora soy pirata. ¿Vio el pelo como me creció?”, le dijo Carvajal.

Además, contó que no se ve tan arrugado gracias al botox, pero que ya está deseando inyectarse un poquito más para verse más joven.

Alejarse de todo

Víctor también contó, por encimita y sin dar mayores detalles, que tiene una venta de pelucas ahí en Estados Unidos (no quiso decir dónde es que vive) y que le va muy bien con el negocito.

Adán le recalcó que él ama ir a Estados Unidos, pero de paseo porque cuando era joven se fue a trabajar allá y no le gustó tanto porque se sentía muy solo. Víctor le recalcó que todo dependía de lo que “cada quien busque” y que en su caso fue para alejarse de todo lo que le había pasado.

Víctor Carvajal ahora luce una larga barba y el cabello largo, solo que lo andaba amarrado.

“Digamos, yo sinceramente con todo lo que pasó tan rápido y tan así, que usted sabe que se me murieron los perritos, se me murió mami, se me murió papi, ay no, no, no, yo lo que andaba buscando era como eso, no sé ni qué quise. Estar aquí y esa soledad, que es estar impresionantemente solo”, añadió Víctor.

También mencionó que espera volver a Costa Rica algún día, pero que todavía no está entre sus planes.

Recordaron viejos tiempos

Víctor y Adán son amigos desde muchos años atrás cuando participaban en certámenes de belleza de la comunidad gay a inicios de los años 2000.

De hecho, el expresentador recordó que a él le tocó entregar su corona en un hotel en Manuel Antonio, Quepos, y que Adán lo maquilló en aquella ocasión.

“Yo tenía que ir a entregar la corona porque yo fui Miss Plantación e iba nada más y nada menos que un Miss Costa Rica, el caballero aquí a la par (Adán), me van a disculpar, eso fue para la temporada de locura de uno, entonces íbamos ahí y me dice Adán: ‘Víctor, ya no puedo manejar, tengo sueño’ y yo le dije: ‘diay si quiere yo le manejo’, y yo acaso sabía manejar. ¡Cómo no nos matamos!”, recordó Carvajal de aquella época.

Cuando formaba parte de la farándula nacional Víctor Carvajal lucía de esta manera. Acá junto a su gran amiga Glenda Peraza.

Adán nos contó que duraron como una hora conversando en TikTok y que fue que a él le dio por invitarlo a su en vivo y que hablaron de todo un poco.

“La gente se lo tomó tan lindo, eso es lo que más amo, de lo bien que habla la gente de uno. A Víctor se le extraña un montón lógicamente y él se expresó muy bien de mí y la verdad me gustó reencontrarme con él”, nos comentó el maquillista de Teletica.

El 20 de agosto de 2021 se confirmó la salida de Víctor Carvajal de canal 7, luego que varios periodistas hicieran una carta pidiendo su despido debido a un comentario que hizo sobre Ignacio Santos y Nancy Dobles en el programa De boca en boca.