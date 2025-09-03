Yeris Lobo, ganador de Nace una estrella, está pasando por un complicado momento de salud

Yeris Lobo cumplirá dos meses de haber ganado Nace una estrella, concurso que le cambió la vida por completo. (Lilly Arce/lilly arce)

El cantante Yeris Lobo, ganador de la más reciente temporada de Nace una estrella, de Teletica, está pasando por un momento complicado de salud, aunque asegura que no pierde la fe ni las ganas de seguir en la música.

El guapileño nos contó que hace poco más de una semana sufrió una parálisis facial en el lado derecho de su rostro, lo que lo obligó a pausar parte de sus actividades artísticas y empezar un tratamiento médico.

El joven, de 21 años, asegura que este problema de salud no le dio a causa de estrés, sino que sospecha que fue a consecuencia de los cambios de clima a los que se ha enfrentado por estar viajando hasta Guápiles.

“Me agarró una parálisis facial al lado derecho de la cara. Yo creo que pudo haber sido por los cambios de clima, porque he estado viajando mucho entre Guápiles, San José y Turrialba. Ese mismo día que me agarró la primera vez, venía acalorado de Guápiles y al llegar a San José estaba lloviendo y ahí fue donde me pasó, porque sinceramente no me he sentido estresado”, relató.

Yeris Lobo mostró que no puede mover la mitad de su rostro

Por la parálisis perdió movimiento muscular en su ojo derecho, casi no puede parpadear ni mover la ceja, y además, tiene la boca un poco torcida y casi no puede sonreír.

“Fue mucho dolor de cabeza y más que todo la afectación fue en el cachete, donde están las muelas, detrás de la oreja. Ahí es donde más me estuvo afectando el dolor, lo que me estaba impidiendo también al momento de comer y al momento de hablar, que ya se me cansaba el músculo”, contó.

Luego de ganar Nace una estrella, Yeris Lobo se ha dedicado a hacer presentaciones privadas. (Instagram/Instagram)

Tras notarse estas irregularidades en su rostro y sentir cierto dolor en la cara, así como dolor de cabeza fue donde el médico, quien inmediatamente le recetó medicamentos y lo mandó a terapia física.

“Este lunes inicié con terapia física y también tuve inyectables por tres días, que fueron la semana pasada, como para controlar lo que es el dolor, porque sí estuve muy afectado. De hecho, llegó al punto donde no podía ni siquiera silbar, hacer algo tan básico como eso. Entonces, bueno, el doctor me dijo que fuera donde un especialista y este me dijo que, gracias a Dios, no era nada grave, que si tenía recuperación”, explicó.

Afectación en su carrera

Aunque este problema de salud lo obligó a cancelar una de sus presentaciones privadas, Yeris ha tratado de seguir cumpliendo con compromisos, pues desde que salió del programa hace dos meses ha tenido bastante trabajito.

De hecho, hace pocos días se presentó en el Jazz Café y aseguró que tuvo que cantar forzado porque la parálisis le afecta al momento de articular las palabras.

Sin embargo, esto no lo ha detenido para seguir adelante con su sueño de producir también su propia música.

Hace poco lanzó su primer tema original “Cómo me duele” y ya está trabajando en el segundo.

Según nos adelantó, se llamará “Boleto de ida” y lo presentará el 22 de setiembre en un evento que hará en el Jazz Café, Escazú. Esperamos que ya para eso esté mucho mejor.

Me daba más miedo era no poder sonreír, porque a mí me encanta tanto sonreír y se me veía mucho la afectación porque se me veía el labio como caído". — Yeris Lobo, cantante

Yeris Lobo, ganador de Nace una estrella 2025, compartió un video en sus redes mostrando que no puede mover la mitad de su cara. (redes/Instagram)

Yeris confesó que gracias a las inyecciones que le aplicaron ya se siente un poco mejor y que espera estar al 100 para cantar ese día como cuando fue la gran final de Nace una estrella el 6 de julio.

“Sí estuve un poquito asustado, no te voy a mentir, porque esto me estaba complicando comer, y me podía complicar para cantar y decir las palabras bien y ya se aproxima este otro evento importante, pero ya puedo hablar mejor”, señaló.

Yeris Lobo ya sacó su primera canción original

Con el corazón en Guápiles

Lobo además nos contó que tras terminar la sétima temporada de Nace una estrella, su vida cambió por completo, pues ahora está viviendo solo en el sector de San Pedro de Montes de Oca.

Con parte de los 15 mil dólares que se ganó de premio, pudo alquilar un apartamentito, pues aseguró que la mayoría de contratos para cantar le salen en bares y restaurantes de la capital. Además, porque le queda muy cerca del estudio de grabación donde pasa produciendo su música.

“Mi papá no quiso venirse conmigo porque le gusta la vida en el campo. Más bien le compré un congelador para que siguiera vendiendo pipas, que es lo que le apasiona. Me hace mucha falta, la verdad. Él es como la pieza más importante de mi vida, entonces el ya no tenerlo cerca sí hace mucha falta, pero ahí mi papá siempre me pasa videos de qué es lo que está haciendo. Él me dio como el espacio de abrirme más con lo que es mi carrera musical para seguir construyendo el futuro y seguir adelante”, dijo.

Don David Lobo y doña Eunice Quirós son los papás de Yeris Lobo, ganador de Nace una estrella. (Silvia Núñez/Silvia Núñez)

En cuanto a su madre, confesó que aún siguen en contacto y que cada vez que viaja a La Rita de Guápiles trata de verla y llevarla a comer para pasar tiempo juntos.

“Ella me pasa llamando, no está en el rol del vicio por dicha”, agregó.

Yeris agregó que su paso por el formato de Teletica ha sido lo mejor que le ha pasado porque poco a poco está haciendo sus sueños realidad.