Yeris Lobo nos reveló cómo quiere celebrar la victoria de Nace una estrella y qué hará con el dinero

Yeris Lobo se coronó campeón en la categoría de adultos en Nace una estrella, en su sétima temporada. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Yeris Lobo, de 20 años, se convirtió en el ganador de la sétima temporada de Nace una estrella y nos reveló cómo quiere celebrar este triunfo y qué hará con el dinero.

El vecino de La Rita de Pococí se logró ganar el cariño del público durante estas 12 semanas y gracias a sus votos no solo se dejó el trofeo de campeón sino que recibió 15 mil dólares (unos 7,5 millones de colones).

“Pequeño gran amor”, de Claudio Baglioni; “Valió la pena”, de Marc Anthony, y “Jamás” de Camilo Sesto, fueron los tres temas con los que se despidió del programa de Teletica y que lo llevaron a la senda del triunfo.

Yeris dedicó su victoria no solo a sus papás David Lobo y Eunice Quriós, sino a todo el pueblo de Limón que siente que lo apoyó desde el primer día de competencia.

- ¿Cómo se siente al saber que ganó el ansiado trofeo?

Feliz, emocionado, nada más me queda decirle a la gente que muchas gracias por confiar en mí, por confiar en mi visión, por hacerme un ganador, porque esto no lo hubiera logrado sin la gente, la gente ha confiado en mí y realmente me siento muy agradecido con el pueblo y este trofeo que lo levanten ellos conmigo, hemos ganado, no gané, ganamos.

Doña Eunice Quirós y don David Lobo, los papás de Yeris, no aguantaron las ganas de abrazarlo al escuchar que fue el ganador. (Lilly Arce/Lilly Arce)

- ¿Por qué le entregó el trofeo a sus papás?

En una de las entrevistas dije que si yo llegaba a ganar el trofeo lo levantaría con mi mamá y con mi papá, que son personas que son pilares de mi vida, que han luchado y que realmente estuvieron conmigo. Mi papá con sus posibilidades, con lo poquito que tenía, me llegó a sacar adelante, de vender pipas a venir a ser el ganador de Nace una estrella, y esto representa que los sueños se pueden cumplir y que con perseverancia y esfuerzo todo se puede lograr.

LEA MÁS: Mamá de Yeris Lobo nos contó cómo se siente y asegura que su hijo será el gran ganador

- ¿Qué le dejó el programa después de 12 galas?

Me dejó una enseñanza: que mientras más te esfuerces, más alcanzas.

La verdad que el paso por acá ha sido cálido, ha sido un paso increíble, producción, las personas que trabajan aquí, les puedo decir que son una familia y eso llena el corazón y te llena las baterías para seguir adelante.

Yeris Lobo empezó cantando temas de videojuegos y animé y era conocido como Sabito. (Cortesía Yeris Lobo /Cortesía)

- ¿Le ha cambiado la vida este programa?

Me la ha cambiado desde el primer momento que me paré en el escenario.

- ¿Qué va hacer con el premio?

Lo que he pensado es invertir en mi carrera para seguir siendo muy profesional, invertir en mi papá y en mi mamá. En mi mamá para que se recupere (del alcoholismo) y siga adelante y darle una vida mejor, y a mi papá también para que viva tranquilo y que ahora sea el papá de Yeris Lobo, el cantante, no el vendedor de pipas.

LEA MÁS: Yeris Lobo de Nace una estrella dedicó su presentación a su mamá que lo abandonó

- Antes cantaba música de videojuegos y en el programa demostró que canta cualquier género, ¿va a seguir por esa rama o quiere seguir cantando de todo?

La verdad es que el ámbito anison, que es el ámbito donde primeramente me abrieron un poco que puertas, a don Jorge Céspedes, que me abrió las puertas aquí en San José y también los chicos que vieron mi talento y me dejaron brillar en el anison, les seguiré cantando, porque mi voz es para el pueblo y nada más que para el pueblo y seguiré luchando por mis sueños, porque como dicen, uno nunca deja de soñar.

Yeris Lobo fue aplaudido por todos sus excompañeros del programa. (Lilly Arce/Lilly Arce)

- ¿Cómo quiere celebrar este triunfo?

Con mi papá y mi mamá comiendo una buena pizza, a lo humilde, y viendo televisión.