Mamá de Yeris Lobo nos contó cómo se siente y asegura que su hijo será el gran ganador

El joven Yeris Lobo es uno de los finalistas de Nace una estrella en esta sétima temporada. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Yeris Lobo dice estar viviendo uno de sus mejores sueños no solo por el hecho de estar en la gran final de Nace una estrella, sino porque al fin tiene a su mamá a su lado y podrá acompañarlo en la gala de este domingo.

Doña Eunice Quirós Díaz le llegó de sorpresa a su hijo este viernes mientras estaba en el ensayo técnico, luego de haber perdido contacto con ella en los últimos días.

Yeris Lobo recibió la sorpresa de tener a su mamá en el ensayo de Nace una estrella.

Yeris explicó que a su mamita le habían robado el celular, después de que se vieron en el parque de La Rita de Pococí, y por eso estaba desesperado por saber de ella y porque deseaba que lo acompañara en esta última gala.

“Yo la verdad estoy muy muy feliz. De verdad superemocionado de que ya sea domingo. Ya quiero ver qué pasa, si podré ser el ganador y darle una gran sorpresa a ella. Todo fue muy repentino la verdad y solo me queda agradecer y que Dios me use en esta última gala; me despediré con la frente en alto y con un sueño que para mí ya está cumplido”, dijo el participante de 20 años.

Yeris Lobo se reencontró con su mamita el pasado 21 de junio y desde entonces perdieron comunicación. (redes/TikTok)

Su mamita se quedará estos días en la casa que les está pagando Teletica a los participantes que viven fuera de San José, para que pueda estar entre el público este domingo.

De hecho, luego de terminar el ensayo se fueron a almorzar juntos y después a ver una serie al apartamento.

Doña Eunice conversó unos minuntos con La Teja y dijo estar muy contenta de reencontrarse con su hijo y de poder estar con él estos días, sobre todo, de verlo tan feliz.

A pesar de la distancia entre ellos aseguró que estuvo muy pendiente de sus presentaciones en el programa y que lo ve como el gran ganador.

“Yo lo deseo lo mejor a él y deseo que gane porque él está muy ansioso, la verdad, está muy contento de estar en la final y esperemos en Dios que Él lo use nada más y que logre ganar”, mencionó.

Ella además nos contó que fue gracias a que Yeris le mandó una platica que se pudo venir de Cariari a San José para poder cumplirle su deseo de estar en la final.

“Me sentí muy acogida por todos ahí (en el estudio de Teletica), ahí lo vi en el ensayo y me siento muy orgullosa, está cantando muy bien. Yo digo que sí gana”, expresó muy contenta.

Yeris Lobo está muy feliz de estar junto a su mamá Eunice Quirós. (redes/Cortesía)

La vecina de La Rita agregó que en su pueblo todos le han dicho que han estado votando por su hijo y que desean que gane para que pueda cumplir su sueño de dedicarse de lleno a la música.

Además, de que se encuentra muy bien de salud y que espera seguir viendo a su hijo más seguido ahora que ya terminará el programa.

Yeris había contado en una de las galas que su mamá lo abondonó cuando tenía 5 años, pues tenía problemas de alcoholismo y que en el 2024 se reencontró con ella luego de que cayera al hospital con ataques epilécticos por su misma enfermedad.