Yeris Lobo de Nace una estrella dedicó su presentación a su mamá que lo abandonó

Yeris Lobo dedicó su participación a su mamá, quien lo abandonó cuando era niño. (Lilly Arce/Lilly Arce)

El participante de Nace una estrella, Yeris Lobo, dedicó su presentación de este domingo a su mamá, quien lo abandonó de niño por culpa del alcoholismo.

En esta quinta gala del programa de Teletica cada uno de los participantes dedicó su presentación a alguien muy especial y él eligió a su madre con la que no vive desde que tenía 5 años.

LEA MÁS: Producción de Nace una estrella dio un inesperado anuncio al inicio de la quinta gala

Según contó, su mejor año fue el 2024 cuando se volvió a reencontrar con ella luego de que cayera en el hospital víctima de epilepsias producto de su misma adicción.

Así fue la presentación de Yeris Lobo en Nace una estrella

El guapileño recordó que esa vez su mamá estuvo al borde de la muerte y que fue muy duro para él verla así en la cama de un hospital.

“Fue muy duro para mí ese año porque ella por el vicio, por este tipo de situaciones ella cayó muy enferma en el hospital con ataques de epilepsias. Desearía no verla ahí, desearía verla feliz, verla completa, siempre alegre, pero ese año fue muy marcado para mí porque estuvo al borde de la muerte”, contó en la cápsula que le hicieron para contar su historia.

LEA MÁS: De vender pipas a cumplir un sueño: Yeris Lobo brillará en Nace una estrella

Yeris nos había contado al iniciar Nace una estrella que vive solo con su papá David Lobo en La Rita de Guápiles, quien ha logrado sacarlo adelante vendiendo pipas en la calle.

Esta es la historia de Yeris Lobo de su año memorable

La canción que le dedicó fue “Hasta que me olvides”, de Luis Miguel, la cual escuchó en el salón del hospital el día que fue a verla.

“Yo no le desearía a nadie ver a su madre en un hospital, no verla por tantos años la verdad es algo muy triste. En el momento que yo estaba en el hospital recuerdo que al lado estaban escuchando música uno de los pacientes y escuché una canción muy bonita de Luis Miguel que se llama Hasta que me olvides y me llegó directo al corazón y sería una canción que le dedicaría a ella”, mencionó.

Yeris le mandó un beso a su mamá hasta donde esté, pues no lo acompañó en esta gala. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Yeris le envió un beso a su madre a través de la pantalla, pues a diferencia de sus otros compañeros, ella no lo acompañó en la gala.