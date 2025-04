De vender pipas a cumplir un sueño: Yeris Lobo brillará en Nace una estrella

Yeris Lobo, de La Rita de Guápiles, será uno de los participantes de Nace una estrella. (Cortesía/Cortesía)

Para Yeris David Lobo, entrar a Nace una estrella ha significado un cambio completo en su vida, empezando porque tuvo que dejar su casa en La Rita de Guápiles, pues ahora está viviendo en San José junto a otros dos de los participantes.

Al igual que en otras temporadas, la producción de Teletica puso a disposición de algunos una casa, ubicada en La Sabana, para que no tengan que viajar de tan largo a los ensayos y al programa en vivo de cada domingo.

Él está viviendo con Maribeth Rivas Blanco, de 27 años, quien es de Veracruz de Pital, de San Carlos. También con Juan David Montero, el niño de 13 años que también es de Pital, y la mamá del menor, Gaudy Segura.

LEA MÁS: Franciny Castillo pasó de cantar en el coro de iglesia a cumplir su sueño en Nace una estrella

Así fue la audición de Yeris Lobo en Nace una estrella

La historia de Yeris, de 20 años, es realmente un testimonio de superación y pasión, pues desde niño vive solo con su padre, David Lobo, quien se gana la vida vendiendo pipas en la calle, oficio que él también ha tenido que ejercer para echarle una mano cuando la situación está dura.

Y fue precisamente por influencia de su padre que empezó a enamorarse de la música, pues jamás olvida las muchas veces que lo ponía a escuchar en la radio canciones de Luis Miguel o de Vicente Fernández.

A Yeris Lobo desde niño le encanta cantar rancheras. (Cortesía Yeris Lobo /Cortesía)

Pero fue una tía quien descubrió que desde niño tenía talento para el canto y en su época de escuela lo impulsó para que se metiera en el Festival Estudiantil de las Artes (FEA).

Una vez, a sus 7 años, lo llevaron a cantar a un concurso de Giros, en Repretel, donde terminó conociendo al cantante colombiano Galy Galeano y cantando junto a él su tema “Y me bebí tu recuerdo”.

“Logré ganar por 10 años consecutivos, desde mis 6 años que entré (al kinder), el Festival de las Artes a nivel nacional, me apoyaban mucho los profesores, me llevaron a las nacionales y me dieron un título por mi participación”, también recordó.

Ya en el colegio fue más de participar en actos cívicos o en festivales de inglés, lo cual dice que le ayudó mucho a perder la vergüenza de subirse a un escenario y presentarse frente a un público.

A los 7 años, Yeris tuvo su primera vez frente a una cámara de televisión. (Cortesía Yeris Lobo /Cortesía)

Esta fue su tercera vez intentando entrar al programa de canal 7, por lo que también es un ejemplo de perseverancia, pues nunca desistió de este sueño.

También le dedicó unas palabras bonitas a su papá.

“La verdad es que es un buen papá, porque él siempre está al tanto de todo lo que hago, a donde voy, siempre me acompaña. Y él siempre me ha dicho algo muy importante, que no importa cuántas veces uno caiga, tiene que aprender a levantarse y seguir persiguiendo el sueño”, mencionó.

Canta animé

Aunque le gusta mucho interpretar música ranchera, las baladas también son lo suyo, por lo que intentará demostrar en cada gala que puede cantar varios géneros.

En redes sociales, como TikTok, también se ha dado a conocer por cantar temas de animé y manga, por lo que espera llevar el ‘anisong’, género musical que nació en Japón junto con las series de animé, a algunas de las galas de Nace una estrella.

Yeris ama cantar anisong y espera hacerlo en algunas de las galas de Nace una estrella. (Cortesía Yeris Lobo /Cortesía)

Quién quita que en una de sus presentaciones sorprenda al pública cantando la canción oficial de Dragon Ball, por ejemplo.

“Soy de los pocos cantantes de animé singer de todo el país. De hecho, es lo que me da un poquito de trabajo, más que todo aquí en la capital. Aquí se abren muchas oportunidades de cantante anisong. La embajada de Japón también me ha apoyado en ese ámbito”, mencionó.

Yeris Lobo de Nace una estrella también canta animé

De hecho, en el mundo de los videojuegos es conocido como “Sabito YT OFC”, donde es seguido por muchos jóvenes por sus videos e interpretaciones.

“En algún momento tuve la oportunidad de ser jugador profesional de un videojuego, pero no se dio por las posibilidades económicas, pero sí llegué a casi, casi ser reclutado como jugador profesional de la Free Fire Wars Series”, contó.

A Yeris Lobo le encanta a ir a las convenciones de animé. (Cortesía Yeris Lobo /Cortesía)

Sacarle el jugo

Yeris siempre ha cantado a puro corazón y sentimiento, pues hasta ahora está aprendiendo de técnicas vocales y demás, por eso está muy contento con la oportunidad de aprender bien sobre música.

Cada día aprovecha el máximo los ensayos con la profesora María Marta López y Luis Montalbert, a quienes les está sacando el jugo preguntándoles de todo, ya que entre sus posibilidades nunca estuvo el meterse ni a una clase de canto.

“Acá tengo otras personas que saben de música, que son profesores y me han dicho tantas cosas que ni yo siquiera sabía que existían. Cosas técnicas, cosas muy medicinales, que yo ni siquiera sabía de la existencia de esas cosas. Entonces ha sido un poco distinto, algo diferente y como le digo a los profes y a todos los chicos, yo vengo a aprender, yo vengo a ser mejor, quiero salir de aquí como un profesional”, dijo muy feliz.

Su gran meta no solo es llegar a la final sino salir siendo todo un artista, pues otro de sus sueños más adelante es empezar a sacar su propia música.