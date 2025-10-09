Adán Chinchilla conoció a su imitador de Pelando el ojo y su reacción quedará para la historia

Adán Chinchilla llegó a Pelando el ojo y conoció a su imitador Joseph Arguedas y su personaje Adán Exótico. (redes/Captura de video)

El maquillista Adán Chinchilla ya conoció personalmente a Adán Exótico, su personaje en el programa de humor Pelando el ojo.

El también estilista de los formatos de Teletica fue invitado a llegar a la cabina de radio Monumental donde compartió con todos los imitadores, en especial con Joseph Arguedas.

El joven alajuelense tiene una semana de estar imitándolo en el espacio dirigido por Norval Calvo y su imitación ha sido todo un pegue.

LEA MÁS: Adán Chinchilla es la nueva imitación en Pelando el ojo, ¿qué dice el maquillista?

“Llegó la hooora del cafeecitooo”, cantaron juntos y prácticamente a una sola voz porque a Joseph le sale idéntico.

Adán llegó acompañado de su pareja Alfredo, con el que tiene 24 años de relación, y contó el porqué no se han casado después de tantos años juntos.

“Respeto a cada una de las personas que hacen un matrimonio con respecto a nuestra relación, pero ante Dios yo eso no lo veo. Me siento que soy parte de la comunidad, la gente con solo que me respete con ser yo gay, pero ante Dios yo no veo eso claro, entonces yo leo la Biblia y no veo eso aceptado para mi vida. No soy un católico que está 100% en la iglesia, pero no lo veo bonito para mi”, dijo Chinchilla cuando le preguntaron sobre si piensan casarse.

LEA MÁS: Katherinne González estrenó imitación de conocida política costarricense

Los dos más exóticos estuvieron juntos en Pelando el ojo

Joseph Arguedas nos contó en una entrevista pasada que empezó a imitar al maquillista dado que sus videos en TikTok donde sale cocinando se han popularizado mucho.

“A Adán desde hace mucho lo venía siguiendo en los en vivo de TikTok. Empecé a agarrarle la voz, los ademanes, la forma en que mueve la boca, y de ahí poco a poco lo fui sacando (el personaje)”, explicó el creador de Adán Exótico.