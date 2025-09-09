Giros presentó a su nuevo periodista en un día muy especial

Alejandro Coto, periodista de Repretel, estaba antes en Deportes Repretel. (redes/Instagram)

A la revista Giros, de Repretel, se integró este Día del Niño una de sus dos caras nuevas tras la renuncia de Ítalo Marenco.

Este 9 de setiembre, Día del Niño, ya fue presentado oficialmente el periodista Alejandro Coto como parte del programa de canal 6.

Coto estuvo en el departamento de Deportes Repretel; sin embargo, a inicios de este mes se anunció que pasaría a la revista matutina.

Tanto él como el periodista Diego Vargas, quien estuvo 15 años en Informe 11 Las Historias, son los nuevos miembros en el equipo periodístico comandado por Yamileth Guido.

Este Día del Niño fue la primera vez de Alejandro Coto en Giros, de canal 6. (redes/Instagram)

Coto se incorporó hasta este lunes 8 de setiembre porque ya tenía asignada la cobertura del partido entre Nicaragua y Costa Rica que se jugó el viernes anterior.

Precisamente, esta noche juega la Selección Nacional contra Haití y la llegada de Alejandro también es para darle una mayor cobertura a estos encuentros de la eliminatoria mundialista. Aunque hará todo tipo de coberturas.

Alejandro Coto ya es uno más en Giros

De hecho, la primera aparición del joven periodista fue desde el hospital San Juan de Dios, desde la sala de maternidad, por la celebración del Día del Niño.

Varios televidentes comentaron en la página de Facebook del programa que les gustaba mucho ver caras nuevas y le desearon muchos éxitos a Coto en sus nuevas funciones.

Diego Vargas, “El mochilero”, se integró a Giros la semana pasada.