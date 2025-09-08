Teleguía Farándula

Ítalo Marenco contó que tras salir de Giros ahora puede hacer algo que el programa no le permitía

Ítalo Marenco está disfrutando al máximo su vida fuera de Repretel

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín
Ítalo Marenco, presentador de Giros de Repretel.
Ítalo Marenco, presentador de Giros de Repretel. (redes/Instagram)
Ítalo Marenco ahora pasa más tiempo con su hija Irene
Ítalo Marenco ahora pasa más tiempo con su hija Irene (Tomada de Instagram/Tomada de Instagram)

Ítalo Marenco contó emocionado que tras su salida de Giros disfruta al máximo de algo que el programa no le permitía.

El querido presentador de televisión se sigue adaptando a su nueva vida lejos de Repretel y de su revista matutina, y ahora puede hacer algo que siempre quiso.

Por medio de su cuenta de Instagram publicó una historia para contar que, aunque le encanta estar en programas mañaneros y llegar a muchos costarricenses, la actividad que hace ahora durante el horario de Giros no lo cambia.

LEA MÁS: Ítalo Marenco ya hace de las suyas en Teletica, donde encontró nueva víctima

“Feliz lunes, ustedes saben que a mí me encanta la revista mañanera, es la pasión mía, me encanta levantarme y poder llegar a sus hogares, pero poder ir a dejar a mi hija a la escuela, es como algo que usted no podía hacer y ahora puede y qué cosa más hermosa”, mencionó emocionado.

Otra cosa que ahora lo motiva es que puede desayunar junto con su esposa, Cindy Villalta.

LEA MÁS: Ítalo Marenco casi “manda al cementerio” a bailarina de Mira quién baila: vea lo que le hizo

Tras compartir la mañana en familia, Marenco se fue a ensayar con Lucía Jiménez porque la segunda temporada de Mira quién baila arranca el próximo domingo.

Ítalo Marenco contó que tras su salida de Giros ahora puede hacer algo que el programa no le permitía
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Ítalo MarencoGirosRepretelTeletica
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.