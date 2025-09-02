Ítalo Marenco casi “manda al cementerio” a bailarina de Mira quién baila: vea lo que le hizo

Lucía Jiménez, Jahzel Acevedo, Yessenia Reyes, Tatiana Sánchez y Alhanna Morales son las cinco bailarinas de Mira quién baila. (Instagram/Instagram)

Ítalo Marenco casi “manda al cementerio” a la bailarina de Mira quién baila, Lucía Jiménez, con el susto que le pegó este lunes en el estudio Marco Picado, de Teletica.

Marenco y Jiménez hacen pareja en el reality de baile que canal 7 estrenará el 14 de setiembre y este lunes, en el inicio de los ensayos, el ex-Repretel le jugó una broma a la bailarina que, de fijo, ella nunca olvidará.

Fue Marenco quien compartió en sus redes el video del susto que le pegó a Lucía minutos antes de iniciar su primera práctica rumbo a la gala inaugural del programa de baile del 7.

“Ustedes me conocen, no podía llegar como: ‘hola, ensayemos’. Tenía que romper el hielo de alguna forma”, justificó Ítalo lo que le hizo a Jiménez, una de las bailarinas más queridas en canal 7.

Ítalo preparó todo minuciosamente para que Lucía no sospechara nada del recibimiento que le haría.

El galán se alió a un amigo quien le dio decenas de girasoles y le prestó un traje verde que lo camufló entre las flores colocadas a la entrada del estudio Marco Picado y en el momento que Lucía iba pasando, salió intempestivamente.

“Bienvenida, Luci. Bienvenida”, le dijo Ítalo a Lucía al sorprenderla. La guapa pegó gritos y brincos cuando Ítalo se le atravesó en el camino. Luego, se comenzó a reír.

La broma de Ítalo Marenco a bailarina de Mira quién baila

“Ya vieron qué graciosito”, reaccionó Jiménez al video que compartió Ítalo en sus historias y “feed” de Instagram.

Tras el sustote, Ítalo contó que estuvo escondido durante media hora esperando a que Lucía apareciera.

Jiménez le preguntó a Ítalo cada cuánto le haría bromas de ese tipo, pero el presentador le aseguró que solo sería esta vez, ¿le creemos?

Hay que recordar que si algo caracterizó a Ítalo Marenco en sus tiempos en Repretel fue los sustos y bromas que les daba a sus compañeros de trabajo, por lo que no sería nada raro que Lucía y otras figuras de Mira quién baila, se vean sorprendidas de la peor manera con el macho.