Ítalo Marenco casi “manda al cementerio” a bailarina de Mira quién baila: vea lo que le hizo

Ítalo Marenco casi “manda al cementerio” a la bailarina de Mira quién baila, Lucía Jiménez, con el susto que le pegó este lunes en el estudio Marco Picado, de Teletica.
LEA MÁS: Ítalo Marenco se llevó una gran sorpresa de camino a un día muy importante en Teletica
Marenco y Jiménez hacen pareja en el reality de baile que canal 7 estrenará el 14 de setiembre y este lunes, en el inicio de los ensayos, el ex-Repretel le jugó una broma a la bailarina que, de fijo, ella nunca olvidará.
Fue Marenco quien compartió en sus redes el video del susto que le pegó a Lucía minutos antes de iniciar su primera práctica rumbo a la gala inaugural del programa de baile del 7.
“Ustedes me conocen, no podía llegar como: ‘hola, ensayemos’. Tenía que romper el hielo de alguna forma”, justificó Ítalo lo que le hizo a Jiménez, una de las bailarinas más queridas en canal 7.
Ítalo preparó todo minuciosamente para que Lucía no sospechara nada del recibimiento que le haría.
LEA MÁS: Ítalo Marenco bailará con Lucía Jiménez y seguidores de Mira quién baila explotan por este motivo
El galán se alió a un amigo quien le dio decenas de girasoles y le prestó un traje verde que lo camufló entre las flores colocadas a la entrada del estudio Marco Picado y en el momento que Lucía iba pasando, salió intempestivamente.
“Bienvenida, Luci. Bienvenida”, le dijo Ítalo a Lucía al sorprenderla. La guapa pegó gritos y brincos cuando Ítalo se le atravesó en el camino. Luego, se comenzó a reír.
“Ya vieron qué graciosito”, reaccionó Jiménez al video que compartió Ítalo en sus historias y “feed” de Instagram.
Tras el sustote, Ítalo contó que estuvo escondido durante media hora esperando a que Lucía apareciera.
Jiménez le preguntó a Ítalo cada cuánto le haría bromas de ese tipo, pero el presentador le aseguró que solo sería esta vez, ¿le creemos?
LEA MÁS: ¿Por qué Ítalo Marenco dijo que entrar a Teletica “es como volver a casa”?
Hay que recordar que si algo caracterizó a Ítalo Marenco en sus tiempos en Repretel fue los sustos y bromas que les daba a sus compañeros de trabajo, por lo que no sería nada raro que Lucía y otras figuras de Mira quién baila, se vean sorprendidas de la peor manera con el macho.