Farándula

Ítalo Marenco casi “manda al cementerio” a bailarina de Mira quién baila: vea lo que le hizo

Ítalo Marenco y el resto de los participantes de Mira quién baila iniciaron este lunes sus ensayos para el reality de baile

Por Manuel Herrera
Bailarinas de Mira quién baila.
Lucía Jiménez, Jahzel Acevedo, Yessenia Reyes, Tatiana Sánchez y Alhanna Morales son las cinco bailarinas de Mira quién baila. (Instagram/Instagram)

Ítalo Marenco casi “manda al cementerio” a la bailarina de Mira quién baila, Lucía Jiménez, con el susto que le pegó este lunes en el estudio Marco Picado, de Teletica.

Marenco y Jiménez hacen pareja en el reality de baile que canal 7 estrenará el 14 de setiembre y este lunes, en el inicio de los ensayos, el ex-Repretel le jugó una broma a la bailarina que, de fijo, ella nunca olvidará.

Fue Marenco quien compartió en sus redes el video del susto que le pegó a Lucía minutos antes de iniciar su primera práctica rumbo a la gala inaugural del programa de baile del 7.

“Ustedes me conocen, no podía llegar como: ‘hola, ensayemos’. Tenía que romper el hielo de alguna forma”, justificó Ítalo lo que le hizo a Jiménez, una de las bailarinas más queridas en canal 7.

Ítalo preparó todo minuciosamente para que Lucía no sospechara nada del recibimiento que le haría.

El galán se alió a un amigo quien le dio decenas de girasoles y le prestó un traje verde que lo camufló entre las flores colocadas a la entrada del estudio Marco Picado y en el momento que Lucía iba pasando, salió intempestivamente.

“Bienvenida, Luci. Bienvenida”, le dijo Ítalo a Lucía al sorprenderla. La guapa pegó gritos y brincos cuando Ítalo se le atravesó en el camino. Luego, se comenzó a reír.

La broma de Ítalo Marenco a bailarina de Mira quién baila

“Ya vieron qué graciosito”, reaccionó Jiménez al video que compartió Ítalo en sus historias y “feed” de Instagram.

Tras el sustote, Ítalo contó que estuvo escondido durante media hora esperando a que Lucía apareciera.

Jiménez le preguntó a Ítalo cada cuánto le haría bromas de ese tipo, pero el presentador le aseguró que solo sería esta vez, ¿le creemos?

Hay que recordar que si algo caracterizó a Ítalo Marenco en sus tiempos en Repretel fue los sustos y bromas que les daba a sus compañeros de trabajo, por lo que no sería nada raro que Lucía y otras figuras de Mira quién baila, se vean sorprendidas de la peor manera con el macho.

Ítalo Marenco y Lucía Jiménez en Mira quién baila 2025
Ítalo Marenco y Lucía Jiménez harán dupla en Mira quién baila 2025. Fotografía: Instagram. (redes/Facebook)
Ítalo MarencoLucía JiménezTeleticaMira quién baila
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

