¿Por qué Ítalo Marenco dijo que entrar a Teletica “es como volver a casa”?

Ítalo Marenco protagonizó un explosivo regreso a canal 7. (Captura de video/Captura de video)

Aunque este viernes Teletica anunció con bombos y platillos la llegada de Ítalo Marenco a canal 7, el presentador ve su fichaje como un regreso a casa.

Ítalo recordó que su carrera televisiva inició hace años en el canal del trencito en la serie La Pensión, en la que trabajó durante año y medio.

LEA MÁS: Cindy Villalta reacciona públicamente a contratación de su esposo Ítalo Marenco en Teletica

La exfigura de Repretel contó eso en su primera entrevista con Teletica tras ser confirmado, este viernes, para la segunda temporada de Mira quién baila.

“La gente no sabe, pero yo arranqué mi carrera en Teletica, porque trabajé en La Pensión. Arranqué ahí, esas fueron mis primeras armas en la tele. Ya después la vida me llevó a otro lado y ahora es como volver; me llena mucho de ilusión, es como volver a casa”, afirmó Marenco según un artículo que publicó canal 7 en su sitio web.

Ítalo dijo que en la serie –ya fuera del aire en Teletica– interpretó el papel de Lucas, quien era el novio de Azucena, el personaje de la trabajadora doméstica que en la serie le dio vida la actriz Alejandra Portillo.

Ítalo Marenco dice que su llegada a Teletica se siente como volver a casa. Fotografía: Instagram Ítalo Marenco. (Captura/Captura)

“Era Lucas, novio de Azucena, cuando Pablo Rodríguez dejó la serie y luego llegó papi. Fue casi año y medio, y no fue poquito. Recuerdo con cariño esa etapa, grabábamos todos los martes”, afirmó.

LEA MÁS: Ítalo Marenco le salvó la vida a Montserrat del Castillo días antes de su llegada a Teletica

Teletica dejó de transmitir La Pensión en mayo del 2021, después de 22 años de tenerla en su programación de canal 7.

Ítalo trabajó en Repretel durante 11 años, pero el 1 de agosto renunció, su última aparición en la televisora de La Uruca fue el 14 de agosto y este viernes 22, Teletica finalmente lo anunció como su fichaje.

Aunque en canal 7 iniciará en Mira quién baila, Ítalo se incorporará después a la revista matutina Buen día, donde será figura estelar.